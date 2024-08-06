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TEMETTÜ TAKVİMİ 2024-2025 💸 Hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek? BOBET, SUWEN, ALFAS, EBEBK, LIDER...

2024-2025 yılı için temettü takvimini ortaya çıkan söylentiler ve şirket duyurularından yola çıkarak sizler için derledik. Şirketler geçtiğimiz yıla ait performanslarına göre kar dağıtım planlarını hazırladı. Bu bağlamda, temettü miktarları ve tarihleri belirlenmiş durumda. Portföylerini şekillendirmek ve yatırım stratejilerini belirlemek isteyen yatırımcılar, ''Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?'' sorusunun cevabını merak ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 20:11 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 20:11
TEMETTÜ TAKVİMİ 2024-2025 💸 Hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek? BOBET, SUWEN, ALFAS, EBEBK, LIDER...

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2024-2025 yılı için temettü takvimi yatırımcılar için önemli bir dönemi işaret ediyor. Şirketler geçtiğimiz yıla ait performanslarına göre kar dağıtım planlarını hazırlayarak temettü miktarlarını ve tarihlerini belirledi.

TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ

Tüpraş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında genel kurulda 23 milyar liranın nakit olarak yatırımcılara dağıtılması kararı alındığını belirtti. Tüpraş hisse başına brüt 11 lira 93 kuruş temettü ödeyecek. Net temettü ise 10 lira 74 kuruş olacak. Şirketin temettü verimi yüzde 1 olarak kayda geçti.

Tüpraş, temettüleri 24 Eylül'den itibaren ödemeye başlayacak. Temettüler 1 Ekim'den itibaren yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.

TEMETTÜ DAĞITIM TARİHLERİ 📅

BOBET | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,3350 TL
📊 Yüzde: %1.38
📆 Tarih: 07.08.2024

SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,2250 TL
📊 Yüzde: %0.76
📆 Tarih: 12.08.2024

SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,7576 TL
📊 Yüzde: %0.29
📆 Tarih: 13.08.2024

ALFAS | Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,7337 TL
📊 Yüzde: %1.22
📆 Tarih: 14.08.2024

ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0540 TL
📊 Yüzde: %0.50
📆 Tarih: 15.08.2024

LIDER | Ldr Turizm A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,1125 TL
📊 Yüzde: %0.16
📆 Tarih: 16.08.2024

EGPRO | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 3,0563 TL
📊 Yüzde: %1.76
📆 Tarih: 26.08.2024

MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,4478 TL
📊 Yüzde: %1.06
📆 Tarih: 27.08.2024

CWENE | Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,6897 TL
📊 Yüzde: %0.33
📆 Tarih: 29.08.2024

TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,7748 TL
📊 Yüzde: %1.47
📆 Tarih: 29.08.2024

AYEN | Ayen Enerji A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,5522 TL
📊 Yüzde: %1.94
📆 Tarih: 29.08.2024

GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,7283 TL
📊 Yüzde: %2.53
📆 Tarih: 29.08.2024

KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,1350 TL
📊 Yüzde: %0.08
📆 Tarih: 05.09.2024

KRVGD | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,2813 TL
📊 Yüzde: %10.11
📆 Tarih: 10.09.2024

PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0539 TL
📊 Yüzde: %0.23
📆 Tarih: 10.09.2024

GRTRK | Graınturk Tarım A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0358 TL
📊 Yüzde: %0.05
📆 Tarih: 13.09.2024

ADEL | Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 5,7144 TL
📊 Yüzde: %1.17
📆 Tarih: 26.09.2024

BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0600 TL
📊 Yüzde: %0.82
📆 Tarih: 30.09.2024

EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0594 TL
📊 Yüzde: %0.61
📆 Tarih: 30.09.2024

ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0418 TL
📊 Yüzde: %0.59
📆 Tarih: 30.09.2024

ESCAR | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

💰 Temettü (Net): 1,0350 TL
📊 Yüzde: %0.31
📆 Tarih: 01.10.2024

SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,7585 TL
📊 Yüzde: %1.39
📆 Tarih: 01.10.2024

BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

💰 Temettü (Net): 3,6000 TL
📊 Yüzde: %0.68
📆 Tarih: 02.10.2024

EBEBK | Bebek Mağazacılık A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,2250 TL
📊 Yüzde: %0.57
📆 Tarih: 15.10.2024

SANFM | Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0900 TL
📊 Yüzde: %0.12
📆 Tarih: 15.10.2024

GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,1765 TL
📊 Yüzde: %0.15
📆 Tarih: 21.10.2024

LIDER | Ldr Turizm A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,1125 TL
📊 Yüzde: %0.16
📆 Tarih: 22.10.2024

BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0750 TL
📊 Yüzde: %0.26
📆 Tarih: 22.10.2024

MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,2647 TL
📊 Yüzde: %0.80
📆 Tarih: 23.10.2024

OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,9992 TL
📊 Yüzde: %0.40
📆 Tarih: 25.10.2024

AYEN | Ayen Enerji A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,5522 TL
📊 Yüzde: %1.94
📆 Tarih: 31.10.2024

EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0594 TL
📊 Yüzde: %0.61
📆 Tarih: 31.10.2024

SUNTK | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,3881 TL
📊 Yüzde: %2.23
📆 Tarih: 31.10.2024

DGNL | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,2571 TL
📊 Yüzde: %2.68
📆 Tarih: 20.11.2024

ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,1007 TL
📊 Yüzde: %0.18
📆 Tarih: 25.11.2024

AYEN | Ayen Enerji A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,5522 TL
📊 Yüzde: %1.94
📆 Tarih: 29.11.2024

TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

💰 Temettü (Net): 2,5679 TL
📊 Yüzde: %2.78
📆 Tarih: 05.12.2024

LIDER | Ldr Turizm A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,1125 TL
📊 Yüzde: %0.16
📆 Tarih: 10.12.2024

FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,1078 TL
📊 Yüzde: %0.19
📆 Tarih: 11.12.2024

GRTRK | Graınturk Tarım A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,0358 TL
📊 Yüzde: %0.05
📆 Tarih: 13.12.2024

EBEBK | Bebek Mağazacılık A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,2250 TL
📊 Yüzde: %0.57
📆 Tarih: 16.12.2024

BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

💰 Temettü (Net): 3,6000 TL
📊 Yüzde: %0.68
📆 Tarih: 18.12.2024

PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,5639 TL
📊 Yüzde: %1.11
📆 Tarih: 24.12.2024

GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş.

💰 Temettü (Net): 0,1108 TL
📊 Yüzde: %0.75
📆 Tarih: 31.12.2024

DOCODO & CO Aktiengesellschaft

💰 Temettü (Net): 38,0843 TL
📊 Yüzde: %0.95
📆 Tarih: 16.01.2025

Önemli Uyarı: Bu temettü ödeme takvimi, şirketlerin kamuoyuna açıkladığı bilgiler ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda derlenmiştir. Kesinlik arz etmemekte olup, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararlarınız için ilgili şirketlerin resmi duyurularını dikkatle takip etmeniz önemlidir.

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