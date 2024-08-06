TEMETTÜ TAKVİMİ 2024-2025 💸 Hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek? BOBET, SUWEN, ALFAS, EBEBK, LIDER...

2024-2025 yılı için temettü takvimi yatırımcılar için önemli bir dönemi işaret ediyor. Şirketler geçtiğimiz yıla ait performanslarına göre kar dağıtım planlarını hazırlayarak temettü miktarlarını ve tarihlerini belirledi.
2024-2025 yılı için temettü takvimi yatırımcılar için önemli bir dönemi işaret ediyor. Şirketler geçtiğimiz yıla ait performanslarına göre kar dağıtım planlarını hazırlayarak temettü miktarlarını ve tarihlerini belirledi.
TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ
Tüpraş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında genel kurulda 23 milyar liranın nakit olarak yatırımcılara dağıtılması kararı alındığını belirtti. Tüpraş hisse başına brüt 11 lira 93 kuruş temettü ödeyecek. Net temettü ise 10 lira 74 kuruş olacak. Şirketin temettü verimi yüzde 1 olarak kayda geçti.
Tüpraş, temettüleri 24 Eylül'den itibaren ödemeye başlayacak. Temettüler 1 Ekim'den itibaren yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.
TEMETTÜ DAĞITIM TARİHLERİ 📅
BOBET | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,3350 TL
📊 Yüzde: %1.38
📆 Tarih: 07.08.2024
SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2250 TL
📊 Yüzde: %0.76
📆 Tarih: 12.08.2024
SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,7576 TL
📊 Yüzde: %0.29
📆 Tarih: 13.08.2024
ALFAS | Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,7337 TL
📊 Yüzde: %1.22
📆 Tarih: 14.08.2024
ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0540 TL
📊 Yüzde: %0.50
📆 Tarih: 15.08.2024
LIDER | Ldr Turizm A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1125 TL
📊 Yüzde: %0.16
📆 Tarih: 16.08.2024
EGPRO | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 3,0563 TL
📊 Yüzde: %1.76
📆 Tarih: 26.08.2024
MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,4478 TL
📊 Yüzde: %1.06
📆 Tarih: 27.08.2024
CWENE | Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,6897 TL
📊 Yüzde: %0.33
📆 Tarih: 29.08.2024
TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,7748 TL
📊 Yüzde: %1.47
📆 Tarih: 29.08.2024
AYEN | Ayen Enerji A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,5522 TL
📊 Yüzde: %1.94
📆 Tarih: 29.08.2024
GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,7283 TL
📊 Yüzde: %2.53
📆 Tarih: 29.08.2024
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1350 TL
📊 Yüzde: %0.08
📆 Tarih: 05.09.2024
KRVGD | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2813 TL
📊 Yüzde: %10.11
📆 Tarih: 10.09.2024
PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0539 TL
📊 Yüzde: %0.23
📆 Tarih: 10.09.2024
GRTRK | Graınturk Tarım A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0358 TL
📊 Yüzde: %0.05
📆 Tarih: 13.09.2024
ADEL | Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 5,7144 TL
📊 Yüzde: %1.17
📆 Tarih: 26.09.2024
BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0600 TL
📊 Yüzde: %0.82
📆 Tarih: 30.09.2024
EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0594 TL
📊 Yüzde: %0.61
📆 Tarih: 30.09.2024
ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0418 TL
📊 Yüzde: %0.59
📆 Tarih: 30.09.2024
ESCAR | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
💰 Temettü (Net): 1,0350 TL
📊 Yüzde: %0.31
📆 Tarih: 01.10.2024
SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,7585 TL
📊 Yüzde: %1.39
📆 Tarih: 01.10.2024
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
💰 Temettü (Net): 3,6000 TL
📊 Yüzde: %0.68
📆 Tarih: 02.10.2024
EBEBK | Bebek Mağazacılık A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2250 TL
📊 Yüzde: %0.57
📆 Tarih: 15.10.2024
SANFM | Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0900 TL
📊 Yüzde: %0.12
📆 Tarih: 15.10.2024
GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1765 TL
📊 Yüzde: %0.15
📆 Tarih: 21.10.2024
LIDER | Ldr Turizm A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1125 TL
📊 Yüzde: %0.16
📆 Tarih: 22.10.2024
BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0750 TL
📊 Yüzde: %0.26
📆 Tarih: 22.10.2024
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2647 TL
📊 Yüzde: %0.80
📆 Tarih: 23.10.2024
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,9992 TL
📊 Yüzde: %0.40
📆 Tarih: 25.10.2024
AYEN | Ayen Enerji A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,5522 TL
📊 Yüzde: %1.94
📆 Tarih: 31.10.2024
EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0594 TL
📊 Yüzde: %0.61
📆 Tarih: 31.10.2024
SUNTK | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,3881 TL
📊 Yüzde: %2.23
📆 Tarih: 31.10.2024
DGNL | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2571 TL
📊 Yüzde: %2.68
📆 Tarih: 20.11.2024
ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1007 TL
📊 Yüzde: %0.18
📆 Tarih: 25.11.2024
AYEN | Ayen Enerji A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,5522 TL
📊 Yüzde: %1.94
📆 Tarih: 29.11.2024
TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD
💰 Temettü (Net): 2,5679 TL
📊 Yüzde: %2.78
📆 Tarih: 05.12.2024
LIDER | Ldr Turizm A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1125 TL
📊 Yüzde: %0.16
📆 Tarih: 10.12.2024
FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1078 TL
📊 Yüzde: %0.19
📆 Tarih: 11.12.2024
GRTRK | Graınturk Tarım A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0358 TL
📊 Yüzde: %0.05
📆 Tarih: 13.12.2024
EBEBK | Bebek Mağazacılık A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2250 TL
📊 Yüzde: %0.57
📆 Tarih: 16.12.2024
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
💰 Temettü (Net): 3,6000 TL
📊 Yüzde: %0.68
📆 Tarih: 18.12.2024
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,5639 TL
📊 Yüzde: %1.11
📆 Tarih: 24.12.2024
GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1108 TL
📊 Yüzde: %0.75
📆 Tarih: 31.12.2024
DOCODO & CO Aktiengesellschaft
💰 Temettü (Net): 38,0843 TL
📊 Yüzde: %0.95
📆 Tarih: 16.01.2025
Önemli Uyarı: Bu temettü ödeme takvimi, şirketlerin kamuoyuna açıkladığı bilgiler ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda derlenmiştir. Kesinlik arz etmemekte olup, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararlarınız için ilgili şirketlerin resmi duyurularını dikkatle takip etmeniz önemlidir.