PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı alışveriş limiti 30 euroya düşürüldü

Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yeni bir düzenleme geldi. Resmi Gazete'deki karara göre; yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ile yüzde 100 oranında artış yapıldı. Alışveriş limiti ise 30 euroya indirildi. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 07:49 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 07:59
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışı alışveriş limiti 30 euroya düşürüldü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yeni düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

30 EURO'YA DÜŞÜRÜLDÜ
Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Daha önceki düzenlemede AB'den gelen ürünlerde vergi yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse vergi yüzde 30'du. Böylece vergilerde yüzde 66 ile yüzde 100 arasında değişiklik yapılmış oldu.

30 EUROYU AŞARSA NE OLUR?
Kanun maddesinde belirtilene göre, 30 euroyu aşan 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor.

Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

30 KİLOGRAM KURALI VAR
Alınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Çin'den ürün sipariş edildiği varsayılırsa 100 liralık ürünün gümrük vergisi yüzde 60, Özel Tüketim Vergisi yüzde 20 (bazı ürünler muaf tutuluyor), gümrük sunum ücreti 22 lira, Damga Pulu Vergisi 2.2 lira olarak çıkıyor. 100 liraya yüzde 60 gümrük vergisi uygulandığında ürünün fiyatı 160 liraya yükseliyor. 160 liraya yüzde 20 ÖTV uygulandığında fiyatı 192 liraya çıkıyor. 22 lira gümrük sunum ücreti eklendiğinde ürünün fiyatı 214 liraya çıkıyor. 2.2 lira damga vergisi de eklenince nihai olarak ürünün ücretsiz kargoyla elinize ulaşması 216.2 liraya yükseliyor.

*ÖTV'den basılı yayın, ham kürkler muaf tutuluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray’da savaş zirvesi! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Fahiş kira fiyatları için uzmanlardan çözüm önerisi! Her semte özel kira gündemde
Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META’yı affetmiyor
Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?
Borsa İstanbul’da yerli yatırımcıların portföyü rekor kırdı: 4 yılda %1.238 büyüme
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Ankara-Şam yakınlaşması sonrası ABD’den kirli hamle! Kılıf İran amaç teröristan: Fırat yakınındaki CENTCOM üslerine yüzlerce PKK’lı sevk edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
ABD yargısından kritik Google kararı: Yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklama
Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca’yı hedef göstermişti! Manipülasyonu elinde patladı I O görüntüler ortaya çıkınca özür diledi
Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi
Paris’teki LGBT terörüne sert tepki göstermişti! Katolik medyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati’den önemli açıklamalar! Türkiye ’soykırım’ davasına müdahil oluyor
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti
SON DAKİKA