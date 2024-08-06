SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu'ndan Samet Hazır Beton firmasına 6,6 milyonluk ceza

Rekabet Kurulu Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti'ye 6,6 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:13 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 11:13
Rekabet Kurulu’ndan Samet Hazır Beton firmasına 6,6 milyonluk ceza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Adana ve Osmaniye'de faaliyet gösteren hazır beton üreticileri hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma süreci devam ederken hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAK) ve MM Tiftik Kardeşler Nakliye İnşaat Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (TİFTİK) tarafından yapılan uzlaşma başvuruları sonucunda, OYAK'a 61 milyon 182 bin 782 lira ve TİFTİK'e 5 milyon 248 bin 175 lira idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın bu teşebbüsler bakımından sonlandırılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Soruşturma tarafları bakımından nihai olarak, Kurulun, Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti'nin fiyat tespiti ve bölge/müşteri paylaşımına yönelik rakipler arası bir anlaşma/uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu teşebbüse 6 milyon 574 bin 548 lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin Kanun'u ihlal ettiklerine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığı, bu nedenle anılan teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’tan PKK’ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?
Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META’yı affetmiyor
Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip Sokakları karıştırın talimatı verdi... Kimse Türkçe konuşmasın
Ticaret Bakanlığı’ndan ayçiçek kararı: 2025 yılı tarife kontenjanı uygulaması yeniden belirlendi
Paris 2024’te yarı final için sahadayız: Türkiye - Çin | CANLI
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik 2 suikastı MİT engelledi! İran ziyareti öncesinde de dikkat çeken uyarı
Fahiş kira fiyatları için uzmanlardan çözüm önerisi! Her semte özel kira gündemde
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etti! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor
ABD’deki seçimin kazananı Trump olursa Türkiye nasıl etkilenir? Bodrum’daki sürpriz ziyaretin anlamı ne?
Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?
Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi! Trump’tan aptallar çıkışı
Bangladeş’te neler oluyor? Başbakan Şeyh Hasina helikopterle yurt dışına kaçmıştı: Öğrenciler ordu komutanı ile görüşecek
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
SON DAKİKA