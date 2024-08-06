Personel değişimi tecrübeyi artırdı

Dünya havacılık sektörünün liderlerinden İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO), Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) paydaşlığıyla hayata geçirilen "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"na iki yıldır Türkiye'de liderlik ediyor. İGA Akademi'nin çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek, uluslararası deneyim ve kültür paylaşımını teşvik etmek, havacılık ekosistemine katma değer sağlamak amacıyla İGA İstanbul Havalimanı'nın 1 yıllığına dış göreve gönderdiği 6, dışartan misafir ettiği de 12 çalışan bulunuyor.

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