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Mevduat faiz oranları tavan yaptı: 50 bin TL'nin getirisi 12.684 TL oldu!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Temmuz ayında politika faizini %50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Bu karar, piyasalardaki likiditeyi kontrol altında tutma amacıyla alındı. Aynı zamanda, TCMB'nin Türk Lirası karşılığında altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağına dair açıklama da mevduat faiz oranlarını etkiledi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 15:46 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 15:46
Mevduat faiz oranları tavan yaptı: 50 bin TL’nin getirisi 12.684 TL oldu!

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Mevduat faiz oranlarının yeniden düzenlenmesi, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, piyasalardaki likidite yönetimi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte yatırımcıların, bankaların sunduğu farklı faiz oranlarını ve getiri hesaplamalarını dikkatlice değerlendirmeleri, en uygun yatırım kararını almaları açısından büyük önem taşıyor.

Mevduat Faiz Oranlarında Yeniden Düzenleme

TCMB'nin kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. İşte 50 bin TL'lik mevduatın 181 günlük vadede farklı bankalarda sağladığı faiz oranları ve getirileri:

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %41

Fibabanka'nın Kiraz Hesap ürünü, vadeli hesaplar arasında cazip bir faiz oranı sunar. Yıllık %41 faiz oranıyla, yatırımcılarına 59.631,08 TL'lik bir vade sonu tutarı sağlar. Bu hesap türü, güvenilir getiri arayan müşteriler için uygun bir seçenek olabilir.

  • Faiz Oranı: %41
  • Net Kazanç: 9.631,08 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 59.631,08 TL

ON Hesap

Faiz Oranı: %54

ON Hesap, standart vadeli hesaplara kıyasla daha yüksek bir faiz oranı sunar. Yıllık %54 faiz oranıyla, yatırımcılarına 62.684,84 TL'lik bir vade sonu tutarı sağlar. Bu, yüksek getiri arayan yatırımcılar için ideal bir seçenektir.

  • Faiz Oranı: %54
  • Net Kazanç: 12.684,84 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 62.684,84 TL

N Kolay Bono

Faiz Oranı: %49

N Kolay Bono, vadeli hesaplar arasında orta derecede bir faiz oranı sunar. Yıllık %49 faiz oranıyla, yatırımcılarına 61.207,41 TL'lik bir vade sonu tutarı sağlar. Bu hesap, dengeli bir getiri ve güvenlik arayanlar için uygun bir seçenektir.

  • Faiz Oranı: %49
  • Net Kazanç: 11.207,41 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 61.207,41 TL

Enpara.com Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42,5

Enpara.com'un vadeli hesabı, cazip bir faiz oranıyla dikkat çeker. Yıllık %42,5 faiz oranıyla, yatırımcılarına 59.983,44 TL'lik bir vade sonu tutarı sağlar. Dijital bankacılık hizmetleriyle öne çıkan Enpara.com, kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

  • Faiz Oranı: %42,5
  • Net Kazanç: 9.983,44 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 59.983,44 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %40

Odea Bank'ın yeni vadeli mevduat hesabı, yıllık %40 faiz oranı sunar. Bu oranla, yatırımcılarına 59.396,17 TL'lik bir vade sonu tutarı sağlar. Güvenilir bir bankada birikimlerini değerlendirmek isteyenler için iyi bir alternatiftir.

  • Faiz Oranı: %40
  • Net Kazanç: 9.396,17 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 59.396,17 TL

İş Bankası Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %39

İş Bankası'nın vadeli TL hesabı, yıllık %39 faiz oranı sunar. Bu oranla, yatırımcılarına 59.161,27 TL'lik bir vade sonu tutarı sağlar. İş Bankası'nın sağlam ve köklü yapısı, bu hesabı güvenilir bir seçenek haline getirir.

  • Faiz Oranı: %39
  • Net Kazanç: 9.161,27 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 59.161,27 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %37

Garanti BBVA'nın e-vadeli hesabı, dijital bankacılık kullanıcılarına hitap eden bir üründür. Yıllık %37 faiz oranıyla, yatırımcılarına 58.691,46 TL'lik bir vade sonu tutarı sağlar. Bu hesap, dijital bankacılığı tercih edenler için uygundur.

  • Faiz Oranı: %37
  • Net Kazanç: 8.691,46 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 58.691,46 TL

Alternatif Bank VOV Hesap

Faiz Oranı: %38

Alternatif Bank'ın VOV Hesap ürünü, yıllık %38 faiz oranı sunar. Bu oranla, yatırımcılarına 58.926,37 TL'lik bir vade sonu tutarı sağlar. Güvenilir ve dengeli bir getiri arayanlar için iyi bir alternatiftir.

  • Faiz Oranı: %38
  • Net Kazanç: 8.926,37 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 58.926,37 TL

Vadeli hesaplar, farklı bankaların sunduğu çeşitli faiz oranları ve getiri imkanları ile yatırımcılara geniş bir yelpaze sunar. Fibabanka Kiraz Hesap'tan ON Hesap'a kadar birçok seçenek, yatırımcıların risk profillerine ve getiri beklentilerine göre tercih yapmalarına olanak tanır. Yüksek faiz oranları ve güvenilir bankacılık hizmetleri ile bu hesaplar, birikimlerinizi değerlendirmenin güvenli bir yolunu sunar.

Vadeli hesap nedir? Vadeli hesap, belirli bir süre için bankada tutulan paraya bankanın faiz ödemesi yaptığı bir mevduat türüdür.

Vadeli hesapların avantajları nelerdir? Vadeli hesaplar, güvenilir getiri sağlar ve birikimlerinizi korumanıza yardımcı olur. Faiz oranları sayesinde, paranız enflasyona karşı değer kazanır.

Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? ON Hesap, %54 faiz oranıyla en yüksek getiri sağlayan vadeli hesap seçeneklerinden biridir.

Vadeli hesap açarken nelere dikkat edilmelidir? Vadeli hesap açarken faiz oranları, vade süresi, bankanın güvenilirliği ve ek hizmetler gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

Vadeli hesaplarda vergi kesintisi var mı? Evet, vadeli hesaplarda elde edilen faiz gelirlerinden belirli oranlarda vergi kesintisi yapılmaktadır.

Vadeli hesap vadesi dolmadan bozulabilir mi? Vadeli hesap vadesi dolmadan bozulabilir, ancak bu durumda kazanılan faiz oranı düşebilir veya kaybedilebilir. Bu nedenle, vadeyi dikkatlice planlamak önemlidir.

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