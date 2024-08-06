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ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bitcoin düştü diye herkes bunu yapıyor! Gram çeyrek fark etmez bankadan kredi çekip alım yaparsanız...

Finans analisti İslam Memiş 5 Ağustos 2024 tarihinde kendi Youtube kanalından yaptığı açıklamada yatırımcılara uyarılarda bulundu. Orta Doğu'daki gerilimin ardından altın fiyatlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarında yükseliş beklediğini vurgulayarak, 'Bundan sonra her ay bir rekor göreceğiz' dedi. Bu açıklama, yatırımcılar arasında büyük yankı uyandırdı. İşte altın fiyatları hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 20:54 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 20:54
ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bitcoin düştü diye herkes bunu yapıyor! Gram çeyrek fark etmez bankadan kredi çekip alım yaparsanız...

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İslam Memiş, altın fiyatlarının son dönemlerdeki yükseliş trendine dikkat çekti ve bu trendin ağustos ayında da devam edeceğini öngördü. İşte merak edilenler...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'nin 5 Ağustos tarihinde kendi hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bitcoin %20 değer kaybetti diye bankadan kredi çekip alım yaparsanız, iflas edersiniz. Bu tür hamleler yapmayın, hayatınızdan olursunuz"

"Bundan sonra her ay yeni bir rekora şahit olacağız. Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar çıktı. Ağustos ayı beklentim ise 2 bin 730 lira."

"Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek.

YIL SONU GRAM ALTIN BEKLENTİSİ

"Yıl sonu gram altın için 3 binin üzerinde bir beklentim var. Uzun vadeli yatırımcı fiziki altın alsın. Savaş hazırlıkları altın piyasalarını etkiliyor."

"Gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyeceğini öngörüyorum"

💰 SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI 💰

🌟 ALTIN (TL/GR)

Alış: 2.579,48
Satış: 2.579,98
Değişim: -0,18%

💍 22 Ayar Bilezik

Alış: 2.391,00
Satış: 2.424,06
Değişim: 0,13% (20:11)

📈 Altın (ONS)

Alış: 2.389,70
Satış: 2.390,08
Değişim: -0,85% (20:26)

💵 Altın ($/kg)

Alış: 76.410,00
Satış: 76.420,00
Değişim: -0,91% (20:12)

💶 Altın (Euro/kg)

Alış: 83.598,00
Satış: 83.609,00
Değişim: -0,91% (20:12)

Cumhuriyet Altını

Alış: 17.070,00
Satış: 17.243,00
Değişim: -0,11% (20:11)

🥇 Yarım Altın

Alış: 8.548,00
Satış: 8.648,00
Değişim: -0,12% (20:11)

🥈 Çeyrek Altın

Alış: 4.261,00
Satış: 4.328,00
Değişim: -0,12% (20:11)

🏅 Reşat Altını

Alış: 17.102,47
Satış: 17.275,95
Değişim: 0,08% (20:11)

📏 Kulplu Reşat Altını

Alış: 17.104,69
Satış: 17.278,20
Değişim: 0,09% (20:11)

🔢 22 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 2.391,42
Satış: 2.528,34
Değişim: -0,11% (20:11)

💠 18 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 1.883,02
Satış: 1.883,39
Değişim: -0,18% (20:12)

✨ 14 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 1.412,87
Satış: 1.849,65
Değişim: -0,10% (20:11)

🔺 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5

Alış: 42.199,42
Satış: 42.885,36
Değişim: 0,49% (16:37)

🔹 Kapalı Çarşı Beşli Altın

Alış: 85.515,85
Satış: 87.207,05
Değişim: 0,57% (16:47)

🔸 Gremse Altın

Alış: 42.199,42
Satış: 43.175,84
Değişim: 0,49% (16:37)

🏅 Ata Altın

Alış: 17.407,26
Satış: 17.851,29
Değişim: 0,49% (16:37)

🏵️ Tam Altın

Alış: 16.879,77
Satış: 17.217,52
Değişim: 0,49% (16:37)

📉 Külçe Altın ($)

Alış: 78.200,00
Satış: 78.250,00
Değişim: -0,19% (16:28)

🏅 Has Altın

Alış: 2.566,58
Satış: 2.567,08
Değişim: -0,18% (20:12)

🏅 Hamit Altın

Alış: 17.102,47
Satış: 17.275,95
Değişim: 0,08% (20:11)

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