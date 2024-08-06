ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bitcoin düştü diye herkes bunu yapıyor! Gram çeyrek fark etmez bankadan kredi çekip alım yaparsanız...

İslam Memiş , altın fiyatları nın son dönemlerdeki yükseliş trendine dikkat çekti ve bu trendin ağustos ayında da devam edeceğini öngördü. İşte merak edilenler...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'nin 5 Ağustos tarihinde kendi hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bitcoin %20 değer kaybetti diye bankadan kredi çekip alım yaparsanız, iflas edersiniz. Bu tür hamleler yapmayın, hayatınızdan olursunuz"

"Bundan sonra her ay yeni bir rekora şahit olacağız. Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar çıktı. Ağustos ayı beklentim ise 2 bin 730 lira."

"Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek.