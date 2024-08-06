ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bitcoin düştü diye herkes bunu yapıyor! Gram çeyrek fark etmez bankadan kredi çekip alım yaparsanız...

İslam Memiş, altın fiyatlarının son dönemlerdeki yükseliş trendine dikkat çekti ve bu trendin ağustos ayında da devam edeceğini öngördü. İşte merak edilenler...
İslam Memiş, altın fiyatlarının son dönemlerdeki yükseliş trendine dikkat çekti ve bu trendin ağustos ayında da devam edeceğini öngördü. İşte merak edilenler...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'nin 5 Ağustos tarihinde kendi hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
"Bitcoin %20 değer kaybetti diye bankadan kredi çekip alım yaparsanız, iflas edersiniz. Bu tür hamleler yapmayın, hayatınızdan olursunuz"
"Bundan sonra her ay yeni bir rekora şahit olacağız. Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar çıktı. Ağustos ayı beklentim ise 2 bin 730 lira."
"Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek.
YIL SONU GRAM ALTIN BEKLENTİSİ
"Yıl sonu gram altın için 3 binin üzerinde bir beklentim var. Uzun vadeli yatırımcı fiziki altın alsın. Savaş hazırlıkları altın piyasalarını etkiliyor."
"Gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyeceğini öngörüyorum"
💰 SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI 💰
🌟 ALTIN (TL/GR)
Alış: 2.579,48
Satış: 2.579,98
Değişim: -0,18%
💍 22 Ayar Bilezik
Alış: 2.391,00
Satış: 2.424,06
Değişim: 0,13% (20:11)
📈 Altın (ONS)
Alış: 2.389,70
Satış: 2.390,08
Değişim: -0,85% (20:26)
💵 Altın ($/kg)
Alış: 76.410,00
Satış: 76.420,00
Değişim: -0,91% (20:12)
💶 Altın (Euro/kg)
Alış: 83.598,00
Satış: 83.609,00
Değişim: -0,91% (20:12)
Cumhuriyet Altını
Alış: 17.070,00
Satış: 17.243,00
Değişim: -0,11% (20:11)
🥇 Yarım Altın
Alış: 8.548,00
Satış: 8.648,00
Değişim: -0,12% (20:11)
🥈 Çeyrek Altın
Alış: 4.261,00
Satış: 4.328,00
Değişim: -0,12% (20:11)
🏅 Reşat Altını
Alış: 17.102,47
Satış: 17.275,95
Değişim: 0,08% (20:11)
📏 Kulplu Reşat Altını
Alış: 17.104,69
Satış: 17.278,20
Değişim: 0,09% (20:11)
🔢 22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.391,42
Satış: 2.528,34
Değişim: -0,11% (20:11)
💠 18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 1.883,02
Satış: 1.883,39
Değişim: -0,18% (20:12)
✨ 14 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 1.412,87
Satış: 1.849,65
Değişim: -0,10% (20:11)
🔺 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5
Alış: 42.199,42
Satış: 42.885,36
Değişim: 0,49% (16:37)
🔹 Kapalı Çarşı Beşli Altın
Alış: 85.515,85
Satış: 87.207,05
Değişim: 0,57% (16:47)
🔸 Gremse Altın
Alış: 42.199,42
Satış: 43.175,84
Değişim: 0,49% (16:37)
🏅 Ata Altın
Alış: 17.407,26
Satış: 17.851,29
Değişim: 0,49% (16:37)
🏵️ Tam Altın
Alış: 16.879,77
Satış: 17.217,52
Değişim: 0,49% (16:37)
📉 Külçe Altın ($)
Alış: 78.200,00
Satış: 78.250,00
Değişim: -0,19% (16:28)
🏅 Has Altın
Alış: 2.566,58
Satış: 2.567,08
Değişim: -0,18% (20:12)
🏅 Hamit Altın
Alış: 17.102,47
Satış: 17.275,95
Değişim: 0,08% (20:11)