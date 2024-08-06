14.900 TL taksitle 2.1 milyon TL kredi! Ziraat Bankası veriyor! Vatandaşlar sıraya girdi

Kredinin konusunu oluşturan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görüldüğünde ek teminat talep edilebilir.
Banka, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini de sunmaktadır.
Ziraat Bankası Kredi Hesaplama: 2.1 Milyon Liranın Aylık Taksit Ödemesi Ne Kadar?
Ziraat Bankası ortak kredi paketi ile en az 2 kişi vurgusu yapılırken, üst sınır ise açık bırakılmıştır. Daha düşük taksit ödemek için bir araya gelen 5 kişi, 120 ay vadeli 2.1 milyon TL konut kredisi paketinde, normalde 74.504,44 TL olan aylık ödemeyi bölüşecekleri için kişi başına düşen tutar 14.900 TL'ye gerilemiş olacak. Bu sayede hem kredi onayı almak hem de kredi borcunu ödemek kolaylaşacak.
Ortak Kredi Kampanyasından Yararlanmak İçin Hemen Başvurun
Faiz oranlarındaki yükselişin etkilerini azaltmak ve bütçenizi korumak için Ziraat Bankası'nın ortak kredi kampanyasından yararlanmak büyük bir fırsat sunuyor. Düzenli geliri olan kişiler, bankanın sunduğu bu imkândan yararlanarak hem kredi çekme süreçlerini kolaylaştırabilir hem de aylık ödeme tutarlarını daha yönetilebilir seviyelere çekebilirler.
Ziraat Bankası Ortak Kredi Kampanyası ile Hayalinizdeki Eve Daha Kolay Ulaşın
Ziraat Bankası'nın ortak kredi kampanyası, hayalinizdeki eve sahip olmayı daha ulaşılabilir kılıyor. Özellikle yüksek faiz oranlarının bütçeleri zorladığı bu dönemde, birden fazla kişinin gelir beyanı ile daha büyük kredi tutarlarına erişim sağlanması, konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
Ziraat Bankası'nın ortak kredi kampanyası, ekonomik zorluklara rağmen vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Bir araya gelerek daha düşük taksitlerle yüksek tutarlı kredi çekmek isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kampanya, faiz oranlarındaki yükselişin etkilerini hafifletiyor. Hayalinizdeki eve sahip olmak için Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajdan yararlanarak hemen başvurun.