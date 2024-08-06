14.900 TL taksitle 2.1 milyon TL kredi! Ziraat Bankası veriyor! Vatandaşlar sıraya girdi

Ortak konut kredisi nedir?

Ortak konut kredisi, en az iki kişinin bir araya gelerek gelir beyanında bulunmasıyla alınan ve yüksek tutarlı kredilerde daha düşük taksit ödeme imkânı sunan bir kredi türüdür.

Ortak kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ortak kredi başvurusu yapmak için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden gerekli belgeleri tamamlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.