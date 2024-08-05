Temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? Ağustos ayı kira zammı kaç TL olacak?

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken, tüm gözler bir kez daha Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi. Kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan bu veriler, aynı zamanda ekonomik görünüme dair de önemli ipuçları sunacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşmiştir.