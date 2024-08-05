Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! En az 17.145,36 TL ödeme yapılacak: Hesaplama geldi

Yatırımcılar, mevduat faiz oranlarının yanı sıra, bankaların sunduğu diğer avantajlar ve hizmet kalitesini de göz önünde bulundurarak, en uygun mevduat hesabını tercih etmekte fayda bulabilirler.
Yatırımcılar, mevduat faiz oranlarının yanı sıra, bankaların sunduğu diğer avantajlar ve hizmet kalitesini de göz önünde bulundurarak, en uygun mevduat hesabını tercih etmekte fayda bulabilirler.
Uzmanların belirttiğine göre, mevduat faizi, yatırımcılarına en fazla kazandıran yatırım araçları arasında yer alıyor. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde aylık en yüksek reel getiri olarak %1,62 oranında mevduat faizi ile gerçekleştiği kaydedildi.
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