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Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! En az 17.145,36 TL ödeme yapılacak: Hesaplama geldi

Mevduat faizleri, son dönemde gösterdiği artış ile yatırımcıların gözdesi haline geldi. Özellikle 400 bin TL gibi yüksek meblağlarda yatırım yapanlar için, farklı bankaların sunduğu vadeli mevduat hesaplarının getirileri dikkat çekiyor. Yılın başından bu yana mevduat hesapları, yatırımcısına sürekli artan bir kazanç sağlamaya devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 10:21 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 10:35
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! En az 17.145,36 TL ödeme yapılacak: Hesaplama geldi

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Yatırımcılar, mevduat faiz oranlarının yanı sıra, bankaların sunduğu diğer avantajlar ve hizmet kalitesini de göz önünde bulundurarak, en uygun mevduat hesabını tercih etmekte fayda bulabilirler.

En Yüksek Getiri Sağlayan Mevduat Hesapları

Uzmanların belirttiğine göre, mevduat faizi, yatırımcılarına en fazla kazandıran yatırım araçları arasında yer alıyor. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde aylık en yüksek reel getiri olarak %1,62 oranında mevduat faizi ile gerçekleştiği kaydedildi.

400.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

  • Fibabanka - Kiraz Hesap

    • Faiz Oranı: %52
    • Net Kazanç: 16.821,86 TL
    • Vade Sonu Tutar: 416.821,86 TL

  • Alternatif Bank - VOV Hesap

    • Faiz Oranı: %53
    • Net Kazanç: 17.145,36 TL
    • Vade Sonu Tutar: 417.145,36 TL

  • TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

    • Faiz Oranı: %52
    • Net Kazanç: 16.821,86 TL
    • Vade Sonu Tutar: 416.821,86 TL

  • Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

    • Faiz Oranı: %51
    • Net Kazanç: 16.498,36 TL
    • Vade Sonu Tutar: 416.498,36 TL

  • ON - ON Plus

    • Faiz Oranı: %50
    • Net Kazanç: 16.174,86 TL
    • Vade Sonu Tutar: 416.174,86 TL

  • N Kolay - N Kolay Bono

    • Faiz Oranı: %49
    • Net Kazanç: 15.851,37 TL
    • Vade Sonu Tutar: 415.851,37 TL

  • Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

    • Faiz Oranı: %47
    • Net Kazanç: 15.204,37 TL
    • Vade Sonu Tutar: 415.204,37 TL

  • Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

    • Faiz Oranı: %46
    • Net Kazanç: 14.880,87 TL
    • Vade Sonu Tutar: 414.880,87 TL

  • İş Bankası - Vadeli TL Hesabı

    • Faiz Oranı: %43
    • Net Kazanç: 13.910,38 TL
    • Vade Sonu Tutar: 413.910,38 TL

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