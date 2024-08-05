Altın alalım mı, satalım mı? Gram altın için tarih verildi! Resmen zirveye çıkacak! Elinde olanlar hemen baksın

FED Kararının Altın Fiyatlarına Etkisi Memiş, "FED öncesinde ons altın 2 bin 424 dolar seviyesinde seyrederken, FED sonrası 2 bin 452 dolara kadar çıktı. Amerika'da açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi 114 bin olarak gerçekleşti. Bu veri, bir resesyon endişesine neden olurken, Amerikan borsalarında sert gerilemelere sebep oldu. Borsalarda yüzde 3 civarında satışlar görüldü" şeklinde konuştu.

Türkiye İç Piyasasında Durum Türkiye iç piyasasında da etkilerin hissedildiğini belirten Memiş, gram altının hafta içinde 2 bin 655 liraya kadar çıktığını, Kapalıçarşı'da ise 2 bin 626 lira seviyesinde işlem gördüğüne dikkat çekti. "Piyasada yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden oldu. Piyasa bıçak sırtı bir kapanış yaptı. İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırısı yapıp yapmayacağı sorusu gündemde" diyerek, piyasalarda manipülasyon fiyatlandırmasının olduğunu vurguladı ve "Yatırımcılar adeta yazı tura atıyor; saldırı olacak mı, olmayacak mı?" dedi.

Altın Yatırımcılarına Uyarı Memiş, Mayıs ayında altın yatırımcılarını uyardığını dile getirerek, "Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 TL'ye kadar çıktı. Ağustos ayı öngörüm ise 2 bin 730 lira. Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek. Sene sonu gram altın için 3 binin üzerinde bir beklentim bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Altın Fiyatlarındaki Beklentiler ve Uzun Vadeli Yatırım Önerisi Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları, altın yatırımcıları için önemli ipuçları sunuyor. Geopolitik riskler, FED kararları ve ekonomik veriler altın fiyatlarını şekillendirirken, uzun vadeli yatırımcılar için fiziki altının güvenli bir liman olduğunu belirten Memiş, yıl sonuna kadar gram altının 3 bin TL'yi aşacağını öngörüyor.