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Altın alalım mı, satalım mı? Gram altın için tarih verildi! Resmen zirveye çıkacak! Elinde olanlar hemen baksın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak gram altının 3 bin TL'yi aşacağı tarihi resmen duyurdu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları, ABD ekonomisine ilişkin veriler ve Orta Doğu’daki savaş risklerinin piyasaları etkilemeye devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıları uyardı.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 12:33 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 13:18
Altın alalım mı, satalım mı? Gram altın için tarih verildi! Resmen zirveye çıkacak! Elinde olanlar hemen baksın

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklaması, ABD ekonomisine dair gelen veriler ve Orta Doğu'da savaş riskini artıran gelişmeler altın ve döviz piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor. Geçtiğimiz haftayı hafif bir düşüşle kapatan altın fiyatları, hafta sonuna yükselişle başladı. Bugün ons altın fiyatı 2 bin 442 dolardan işlem görürken, gram altın 2 bin 608 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 173 liradan satılıyor.

İslam Memiş'ten Gram Altın İçin 3 Bin TL Tahmini

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 3 bin TL seviyesini aşacağı tarihi açıkladı. Haber Global'de yer alan habere göre, finans analisti Memiş, altın fiyatlarındaki artış beklentilerini paylaştı ve uzun vadeli yatırımcılara fiziki altın almalarını tavsiye etti.

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Geopolitik Risklerin Altın Piyasalarına Etkisi

Karar gazetesinden Merve Şişman'a konuşan İslam Memiş, "Jeopolitik riskler ve savaş hazırlıkları altın piyasalarını etkiliyor. Gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarına yansıyacağını öngörüyorum" dedi. Ayrıca, FED'in faiz kararının ardından piyasalarda Eylül ayına yönelik faiz indirimi beklentisinin güçlendiğine dikkat çekti.

FED Kararının Altın Fiyatlarına Etkisi

Memiş, "FED öncesinde ons altın 2 bin 424 dolar seviyesinde seyrederken, FED sonrası 2 bin 452 dolara kadar çıktı. Amerika'da açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi 114 bin olarak gerçekleşti. Bu veri, bir resesyon endişesine neden olurken, Amerikan borsalarında sert gerilemelere sebep oldu. Borsalarda yüzde 3 civarında satışlar görüldü" şeklinde konuştu.

Türkiye İç Piyasasında Durum

Türkiye iç piyasasında da etkilerin hissedildiğini belirten Memiş, gram altının hafta içinde 2 bin 655 liraya kadar çıktığını, Kapalıçarşı'da ise 2 bin 626 lira seviyesinde işlem gördüğüne dikkat çekti. "Piyasada yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden oldu. Piyasa bıçak sırtı bir kapanış yaptı. İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırısı yapıp yapmayacağı sorusu gündemde" diyerek, piyasalarda manipülasyon fiyatlandırmasının olduğunu vurguladı ve "Yatırımcılar adeta yazı tura atıyor; saldırı olacak mı, olmayacak mı?" dedi.

Altın Yatırımcılarına Uyarı

Memiş, Mayıs ayında altın yatırımcılarını uyardığını dile getirerek, "Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 TL'ye kadar çıktı. Ağustos ayı öngörüm ise 2 bin 730 lira. Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek. Sene sonu gram altın için 3 binin üzerinde bir beklentim bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Altın Fiyatlarındaki Beklentiler ve Uzun Vadeli Yatırım Önerisi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları, altın yatırımcıları için önemli ipuçları sunuyor. Geopolitik riskler, FED kararları ve ekonomik veriler altın fiyatlarını şekillendirirken, uzun vadeli yatırımcılar için fiziki altının güvenli bir liman olduğunu belirten Memiş, yıl sonuna kadar gram altının 3 bin TL'yi aşacağını öngörüyor.

İşte 5 Ağustos 2024 tarihli güncel altın fiyatları sıralı bir şekilde:

Gram Altın

  • Alış Fiyatı: 2.596,00 TL
  • Satış Fiyatı: 2.646,73 TL

Çeyrek Altın

  • Yeni Çeyrek Alış: 4.228 TL
  • Yeni Çeyrek Satış: 4.309 TL
  • Eski Çeyrek Alış: 4.163 TL
  • Eski Çeyrek Satış: 4.232 TL

Yarım Altın

  • Yeni Yarım Alış: 8.482 TL
  • Yeni Yarım Satış: 8.609 TL
  • Eski Yarım Alış: 8.338 TL
  • Eski Yarım Satış: 8.451 TL

Tam Altın

  • Yeni Tam Alış: 16.937 TL
  • Yeni Tam Satış: 17.167 TL
  • Eski Tam Alış: 16.735 TL
  • Eski Tam Satış: 17.619 TL

Ata Lira

  • Yeni Ata Alış: 17.313 TL
  • Yeni Ata Satış: 17.622 TL
  • Eski Ata Alış: 17.476 TL
  • Eski Ata Satış: 17.217 TL

Ata Beşli Altın

  • Yeni Ata Beşli Alış: 86.536 TL
  • Yeni Ata Beşli Satış: 87.903 TL
  • Eski Ata Beşli Alış: 86.152 TL
  • Eski Ata Beşli Satış: 87.399 TL

Gremse Altın

  • Yeni Gremse Alış: 42.029 TL
  • Yeni Gremse Satış: 42.865 TL
  • Eski Gremse Alış: 41.642 TL
  • Eski Gremse Satış: 42.465 TL

Canlı Altın Fiyatları

Bu fiyatlar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

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