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Memur zammı, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos 2024 tarihinde açıklayacak. Açıklama, sabah saat 10:00'da yapılacak. TÜİK'in yayınladığı bu veriler, piyasalarda ve ekonomi çevrelerinde büyük bir ilgiyle takip edilecek. Peki, memur zammı için enflasyon oranı kaç olacak? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 23:38 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 23:43
Memur zammı, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos 2024 saat 10:00'da kamuoyuyla paylaşacak. Ekonomi uzmanları ve vatandaşlar, bu verilerin ülke ekonomisine olan etkilerini merakla bekliyor. Özellikle memur maaş zamları, kira artışları ve diğer ekonomik göstergeler üzerinde belirleyici olacak bu veriler, piyasalar tarafından yakından izlenecek.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

2024 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

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