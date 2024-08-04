Memur zammı, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos 2024 saat 10:00'da kamuoyuyla paylaşacak. Ekonomi uzmanları ve vatandaşlar, bu verilerin ülke ekonomisine olan etkilerini merakla bekliyor. Özellikle memur maaş zamları, kira artışları ve diğer ekonomik göstergeler üzerinde belirleyici olacak bu veriler, piyasalar tarafından yakından izlenecek.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.