SSK gün yaş prim emekliliğe yönelik yaş tablonuz! 1992 1997 2002 2014 girişi olanlar dikkat!

Yıllarca süren çalışmanın ardından rahat bir emeklilik herkesin hayali. Ancak erkek çalışanlar için bu süreç yaş ve prim günü sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Erkek çalışanlar emeklilik haklarını ne zaman elde edebileceklerini merak ediyor. Çalışma Bakanlığı'nın güncellenen yasaları ile birlikte emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı erkekler için önemli bir planlama aracı haline geldi. Bu değişikliklerle birlikte, erkek çalışanların emeklilik planlaması yaparken dikkate alması gereken yeni kurallar ve öneriler nelerdir?