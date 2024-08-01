Ağustos ayı SSK, Bağ-Kur maaş zam farkı ne zaman yatacak? Emekliye 2.500 TL fark ödemesi yattı mı 2024? Kime ne kadar yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, düşük emekli aylıklarına yapılan artıştan bu yılın bütçesinde yansıyacak ek maliyetin 33 milyar 200 milyon lira olacağı hesaplandı. 12 bin 500 liranın altında aylık alan emeklilerin ücret farkları gelecek günlerde ek ödemeyle hesaplarına yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.