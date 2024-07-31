Gözler FED’in faiz kararında! Faiz indirimi olacak mı? Fitch’ten flaş tahmin

FITCH'TEN YENİ TAHMİN Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings , ABD Merkez Bankası nın (Fed) eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimine gitmesini beklediğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ılımlı hale gelen enflasyonun ve düşük işsizlikle ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" muhtemel olduğu aktarıldı.

Fitch'in açıklamasında, eylül ve aralık aylarında iki faiz indiriminin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında ülkede kredi ortamının biraz daha zayıf olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Tüketici harcamalarındaki artış iyi bir şekilde devam ediyor ve nominal ücret ile istihdam artışı yavaşladıkça muhtemelen hafifleyecek. Konut talebi hala güçlü ancak son zamanlarda yüksek konut fiyatlarıyla birlikte yumuşadı, ancak düşen faiz oranlarıyla alım imkanı iyileşebilir." değerlendirmesine yer verildi.