Gözler FED’in faiz kararında! Faiz indirimi olacak mı? Fitch’ten flaş tahmin

Küresel piyasaların merakla beklediği FED'in faiz kararına yönelik geri sayım devam ediyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Küresel piyasaların merakla beklediği FED'in faiz kararına yönelik geri sayım devam ediyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED bu akşam saat 21.00'da temmuz ayı faiz kararı açıklayacak.
HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.
Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.
Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022'den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.
FITCH'TEN YENİ TAHMİN
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimine gitmesini beklediğini bildirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, ılımlı hale gelen enflasyonun ve düşük işsizlikle ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" muhtemel olduğu aktarıldı.
Açıklamada, ekonomik büyüme oranının 2023'teki yüzde 2,5 seviyesinden bu yıl yüzde 2,1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi.
Fitch'in açıklamasında, eylül ve aralık aylarında iki faiz indiriminin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.
Bu yılın ikinci yarısında ülkede kredi ortamının biraz daha zayıf olmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Tüketici harcamalarındaki artış iyi bir şekilde devam ediyor ve nominal ücret ile istihdam artışı yavaşladıkça muhtemelen hafifleyecek. Konut talebi hala güçlü ancak son zamanlarda yüksek konut fiyatlarıyla birlikte yumuşadı, ancak düşen faiz oranlarıyla alım imkanı iyileşebilir." değerlendirmesine yer verildi.