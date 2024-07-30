Tüketiciyi üzen e-ticaret firmalarına 230 milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri rmağdur eden 40 e-ticaret firmasına yılın ilk yarısında 230 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Denetimler kapsamında 7 firmanın faaliyetlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "İnceleme raporlarına ek 7 soruşturma raporu hazırlanarak ilgili başsavcılıklara intikal ettirilmiştir. Tüketici haklarının korunması çin denetimler yapılmaya devam edilecek."

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