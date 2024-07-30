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SGK'dan full liste geldi! Listede mesleğiniz varsa çok şanslısınız

Erken emeklilik pek çok çalışanın hayali olarak ön plana geliyor. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için bazı özel şartlar ve meslek grupları söz konusu. Son yıllarda sistemde yapılan yenilikler milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ve erken emekliliği mümkün kılan meslek grupları arasında geniş bir yelpaze sunuyor. Peki, hangi meslekler bu haktan faydalanabiliyor? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 15:24 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 15:37
SGK’dan full liste geldi! Listede mesleğiniz varsa çok şanslısınız

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Bu meslek gruplarında çalışanlar belirli bir çalışma süresini tamamladıktan ve diğer şartları yerine getirdikten sonra erken emeklilik haklarından yararlanabilmektedir. Her meslek grubu için farklı kriterler ve çalışma süreleri bulunmakta, bu nedenle detaylı bilgi almak büyük önem taşımaktadır.

Ağır ve Riskli İşlerde Çalışanlar

Demir ve Çelik Fabrikaları: Ağır sanayi çalışanları için emeklilik yaşı daha erken.
Madencilik ve Yeraltı İşleri: Zorlu koşullar altında çalışan madenciler için erken emeklilik hakkı.

Asit Üretimi: Kimyasal riskler taşıyan işlerde çalışanlar.
Cıva Üretimi: Sağlık için riskli kabul edilen cıva üretim işleri.

Özel Yetenek ve Eğitim Gerektiren Meslekler

İhtiyat Pilotları: Havacılık sektöründe yüksek risk taşıyan görevler.
Toplum Sağlığı Teknisyeni: Halk sağlığını koruma altında tutan uzmanlar.

Güvenlik ve Savunma Sektöründe Vazifeli Olanlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Denizlerimizin güvenliğini sağlayanlar.
Radyoaktif İşler: Radyoaktif materyallerle çalışanlar.
Emniyet ve Askerlik: Kamu düzeninin korunmasında görevli personel.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Hemşire ve Ebe: Yoğun bakım, acil servis gibi kritik bölümlerde görev yapan sağlık çalışanları.
Diş Tabibi ve Eczacı: Sağlık sektöründe önemli rol oynayan diğer profesyoneller.
Hastabakıcı Hemşireler: Özellikle yaşlı ve engelli bireylerle ilgilenenler.

Diğer Riskli Meslekler

Basın ve Gazetecilik: Sahada riskli koşullar altında çalışan gazeteciler.
İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri: Yangınlarla mücadele eden itfaiyeciler.
Ceza İnfaz Kurumları Çalışanları: Güvenlik riski yüksek olan işler.

Cam, Çimento ve Döküm Fabrikaları: Yüksek sıcaklık ve tehlikeli maddelerle çalışma koşulları.
Alüminyum ve Kok Fabrikaları: Metalürji sektöründe çalışanlar.
Termik Santraller: Enerji üretim tesislerinde çalışanlar.

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