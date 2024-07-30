MTV 2. TAKSİT ÖDEME EKRANI 2024! 2. taksit MTV ödemesi ne kadar, kaç TL oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama ekranı!

MTV HESAPLAMA 2024

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak.



2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.