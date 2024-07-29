Yılın en çok tercih edilen 4 plajı belli oldu!

Turizm sezonu tüm hızıyla sürerken, bu yazın en çok tercih edilen seyahat rotaları belli oldu. Biletbayisi.com'un araştırmasına göre; Antalya, Bodrum, Çeşme ve Marmaris tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Yılın en çok tercih edilen 4 plajı şöyle sıralandı:

- Kaputaş Plajı (Kaş, Antalya): Beyaz kumları ve turkuaz deniziyle ünlü plaj, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğradı.

- Ölüdeniz (Fethiye, Muğla): Mavi bayraklı plajlarıyla Ölüdeniz, su sporları ve yamaç paraşütü severlerin destinasyonu haline geldi.

- İztuzu Plajı (Dalyan, Muğla): Doğal güzellikleri ve caretta carettaların yuvalama alanı olan plaj, doğaseverler ve ekoturizm meraklıları için cazip bir destinasyon olarak öne çıktı.

- Alaçatı Plajları (İzmir): Rüzgar sörfü tutkunlarının adresi olan bölge, aynı zamanda renkli sokakları, tarihi taş evleri ve Ege mutfağıyla da tatilcileri cezbetti.



KÜLTÜR TURU DA GÖZDE

Yılın en çok tercih edilen seyahat rotaları da açıklandı. Bulana göre:

- Kapadokya: Balon turları, peri bacaları ve tarihi yer altı şehirleriyle Kapadokya, fotoğraf meraklıları ve macera arayanlar için uygun bir destinasyon oldu.

- Karadeniz Yaylaları: Uzungöl, Ayder Yaylası ve Rize'nin eşsiz yaylaları, doğa ile iç içe tatil arayanların tercihiydi.

- Ege Köyleri: Şirince, Akyaka ve Foça gibi şirin Ege köyleri, hem sakin hem de kültürel zenginlik arayan tatilcilerin gözdesi oldu.

- Yunan Adaları: Santorini, Mykonos ve Rodos gibi Yunan Adaları, kısa kaçamakların destinasyonu olarak göze çarptı.