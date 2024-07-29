Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? Temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Ağustos ayı kira zammı kaç TL olacak?

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,57 olasılıkla yüzde 25,00 – 28,99 aralığında, yüzde 41,38 olasılıkla yüzde 29,00 – 32,99 aralığında, yüzde 10,82 olasılıkla ise yüzde 33,00 - 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,67'sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 28,99 aralığında, yüzde 35,00'ının beklentilerinin yüzde 29,00 – 32,99 aralığında, yüzde 18,33'ünün beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.