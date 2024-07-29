Çipler Türkiye’de üretilecek! Bakan Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın detaylarını paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'na ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İhtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız" dedi. Kacır, Türkiye'de 65 nanometre ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Program için ayrılan kaynağın, sermaye katkısı ve hibe destekleriyle birlikte 5 milyar dolar olduğunu ifade eden Kacır, şunları söyledi: "Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin ülkemizde üretilmesini sağlayacağız. Bu alanda kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN