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Sigorta yılı tutana emeklilik tam 12'den vuracak! 47-52-55 yaşla EYT'siz emeklilik kapıda! 1999 sonrası SGK'lılar...

EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi hayallerindeki emeklilik hayatına adım attı. Ancak milyonlarca çalışan için erken emeklilik hayali hala canlılığını koruyor. Özellikle EYT kapsamına giremeyenler için yasalarda yer alan bazı özel durumlar ve formüller, emeklilik tarihini öne çekme fırsatı sunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte 7 formül haberimizde...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 17:04 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 17:04
Sigorta yılı tutana emeklilik tam 12’den vuracak! 47-52-55 yaşla EYT’siz emeklilik kapıda! 1999 sonrası SGK’lılar...

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EYT düzenlemesi milyonlarca kişiye emeklilik kapısını aralarken, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar için erken emeklilik konusu hala merak uyandırıyor. Türkiye'de yaklaşık 32 milyon çalışana karşılık 16 milyon emekli bulunuyor. Yani her bir emekliye 1.5 çalışan düşüyor. Bu dengenin sağlanması ve erken emeklilik fırsatlarının değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

EYT'yi kaçıranlar için yasalarda yer alan bazı avantajlar ve formüller, emeklilik tarihini öne çekme imkanı sunuyor. İşte o 7 önemli formül:

1. Çocuk Doğumları Kadınlara Erken Emeklilik İmkanı Sağlıyor:

Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak her çocuk için 3 yıla kadar erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Bu imkandan yararlanabilmek için çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olması gerekiyor. 3 çocuğu olan bir anne, toplamda 9 yıla kadar erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor.

2. Askerlik Süresiyle Erken Emeklilik:

Erkek çalışanlar için de askerlik süresi, emeklilik tarihini öne çekmede önemli bir faktör. Sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik süresi, borçlanma yoluyla prim gün sayısına eklenebiliyor. Bu da emeklilik yaşının öne çekilmesini sağlıyor.

3. 15 Yıl Çalışmayla Kısmi Emeklilik:

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduranlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Ancak bu durumda emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirleniyor.

4. Yüzde 60 ve Üzeri Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik:

Çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu haktan yararlanmak için en az 1800 prim gününü doldurmuş olmak gerekiyor.

5. Engelli Çalışanlar İçin Vergi İndirimi Avantajı:

En az yüzde 40 engelli raporu olan ve vergi indirimi hakkından yararlanan çalışanlar, prim gün sayısını doldurarak yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor.

6. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Erken Emeklilik İmkanı:

Madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, fiili hizmet süresi zammından yararlanarak daha erken emekli olabiliyor. Bu meslek gruplarına tanınan avantajlar, çalışma koşullarının zorluğunu göz önünde bulundurarak emeklilik yaşını düşürüyor.

7. Engelli Çocuğu Olan Annelere Ek Prim Desteği:

Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan annelerin primlerine, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen süreler için ek prim desteği sağlanıyor. Bu destek, emeklilik yaşının da öne çekilmesine yardımcı oluyor.

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