Vergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’ndan geçti

Vergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi



Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçeleri dikkate alınarak teklifle, Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre, teminat tatbiki kapsamındaki mükelleflerden istenecek teminatın üst sınırı, 10 milyon liradan fazla olmamak üzere, düzenlenmiş sahte belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10'u tutarında olarak belirlendi. İstenen teminatın verilme süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı.



İstenen teminatın verilme süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı. Yükümlülüklerini önceden kararlaştırılan şekilde yerine getiren mükelleflere teminatın iade edilmesi ve belirlenen kişilerin teminat isteme tarihi itibarıyla gerçekleşmiş tüm vergi borçlarından sorumlu olmamaları sağlanacak.

Vergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 LİRAYA ÇIKACAK

Yeni kanun düzenlemesi ile birlikte yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükselecek.



8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli maaşı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulama sonlanacak.

Vergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM

Düzenlemeyle birlikte yurt dışına çıkış harcının kanunda yer alan tutarı 10 kat artırılarak 50 liradan 500 liraya çıkarılacak. 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanına bu tutarı 3 kat arttırma yetkisi verilecek. Böylelikle yurt dışına çıkış harcı 1500 TL'ye kadar yükselebilecek.

Vergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi



BAŞKASININ IBAN'I VE POST CİHAZI KULLANILAMAYACAK

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca izin verilen durumlar hariç olmak üzere kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılmak biçimiyle gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistemleri veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için bu hükme göre belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak.