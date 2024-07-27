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10-12 yılı dolan sigortalılar için tablo temize çekildi! 46,48,52 yaş arası emekli olabilecekler listesi

Milyonlarca vatandaş emekli olup düzenli bir gelire sahip olmanın hayalini kuruyor. Çalışanlar emeklilik tarihlerini öne çekmek için farklı yöntemler ararken yasalarımızda bu imkânları sağlayan çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekmekte olup işe giriş tarihine göre belirli bir primin ödenmesi şartı vardır. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için 7 başlıkta topladığımız bu yöntemleri inceleyelim.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 19:23 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 19:23
10-12 yılı dolan sigortalılar için tablo temize çekildi! 46,48,52 yaş arası emekli olabilecekler listesi

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Çalışma hayatının zorluklarından sonra emeklilik, birçok vatandaş için bir hedef haline gelmiştir. Emekli olabilmek için belirli bir yıl ve prim şartını yerine getirmek gerekiyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi aranıyor. İşte emeklilik sürenizi öne çekmenizi sağlayacak 7 pratik yol!

1. Çocuk Avantajı: Annelere Özel Emeklilik Fırsatı

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl emeklilik süresinden kazanılabilir. Emekliliğe hak kazanmak için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir. Staj yapan anneler için de bu imkan geçerli; stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanma ile işe giriş tarihi geri çekilebiliyor.

2. Askerlik Borçlanması: Erkeklere Özel Emeklilik Kolaylığı

Erkek çalışanlar, sigortalı olmadan önce yaptıkları askerlik süresini borçlanarak hem yaşlarını geri çekebilir hem de prim kazanabilirler. Bu sayede, en az bir yaş erken emeklilik mümkün olabiliyor.

3. On Yıl Prim ve Kısmi Emeklilik

15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü tamamlayanlar, daha fazla çalışmadan emekli olma hakkına sahip oluyor. Bu yöntemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkıyor. Ancak 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için bu koşullar geçerli.

4. Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik

Çalışma gücünü en az yüzde 60 kaybeden sigortalılar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durum için en az 1800 gün prim gerekmekte ve yaş şartı aranmıyor. Ancak malulen emekliler, çalıştıkları takdirde emekli maaşlarını kaybediyorlar.

5. Vergi İndirimi ile Engelli Emekliliği

En az yüzde 40 engelli olan çalışanlar, aldıkları vergi indirimi ile yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyor. Bu hak, işe giriş tarihlerine ve toplam prim günlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

6. Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik

Ağır işlerde çalışanlar gibi bazı meslek grupları için sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe giriş tarihleri geriye çekilerek emeklilik imkanı sunuluyor. Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre yaş şartından düşülüyor.

7. Anneler için Ek Prim

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelere, 1 Ekim 2008 sonrası ödenen primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre, yaş şartından da düşülerek annelerin erken emekliliğini kolaylaştırıyor.

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