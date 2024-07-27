10-12 yılı dolan sigortalılar için tablo temize çekildi! 46,48,52 yaş arası emekli olabilecekler listesi

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Çalışma hayatının zorluklarından sonra emeklilik, birçok vatandaş için bir hedef haline gelmiştir. Emekli olabilmek için belirli bir yıl ve prim şartını yerine getirmek gerekiyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi aranıyor. İşte emeklilik sürenizi öne çekmenizi sağlayacak 7 pratik yol!

1. Çocuk Avantajı: Annelere Özel Emeklilik Fırsatı Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl emeklilik süresinden kazanılabilir. Emekliliğe hak kazanmak için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir. Staj yapan anneler için de bu imkan geçerli; stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanma ile işe giriş tarihi geri çekilebiliyor.