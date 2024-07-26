İkinci elde balon patladı

Özellikle son 4 yılda ikinci el araç fiyatlarını gerçeklikten uzak, akıl dışı seviyelere çekerek piyasayı altüst eden satıcılar, bugünlerde adeta ektiklerini biçiyor. Sektördeki durgunluk sebebiyle galericilerin serzenişleri sık sık gündem olurken, araç fiyatlarındaki düşüş ise gözle görülür şekilde sürüyor.



PAZAR YÜZDE 17.1 DARALDI

İkinci el araç piyasasındaki durgunluğun, geçen sene Eylül ayından itibaren görülmeye başladığını dile getiren EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Erol Şahin, o tarihten bu yana satışların 10 aydır gerilemekte olduğunu vurguladı. Pazarın son 12 ayda yüzde 12.2 daraldığını aktaran Şahin, "2024'ün ilk 6 ayı sonunda ise pazar geçen yıla göre yüzde 17.7 daralma ile 3 milyon 224 bin adede kadar geriledi" dedi. Şahin, "Piyasada alıcı-satıcı arasındaki güven köprüsü çok yıprandı. Bugün her ne kadar araç fiyatlarında ciddi bir artış olmasa da tüketici hâlâ fiyatların yüksek olduğu kanısında. Bu da ister istemez pazarı aşağı doğru çekiyor" yorumunu yaptı.

Murathan YILDIRIM

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