Emekliye ek ödeme Garanti, Ziraat Bankası, ING, Akbank ve Finansbank’tan yapılmaya başlandı! 12, 15, 18 bin TL alabilirsiniz

QNB Finansbank Emekli Promosyonları
QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunmaktadır. Promosyon ödemeleri maaş tutarına göre şu şekilde belirlenmiştir:
- 0 – 9.999 TL arası maaş alanlar için 6.250 TL
- 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL
Türkiye Finans Emekli Promosyonları
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunmaktadır. Bankaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü bulunmaktadır. Promosyon ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:
- 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL
- 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
Akbank Emekli Promosyonları
Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunmaktadır. Bu fırsat 1 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Promosyon ödemeleri şu şekildedir:
- 0 – 9.999 TL arası maaş alanlara 6.250 TL
- 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
Emekli promosyonları nasıl alınır?
Emekli promosyonları almak için bankaların belirlediği koşullara uymak gerekmektedir. Genellikle maaşın 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağı taahhüdü verilmelidir.
Promosyonlar her yıl değişiyor mu?
Promosyon miktarları ve koşulları bankaların yıllık politikalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Emeklilerin güncel teklifleri takip etmeleri önerilir.
Hangi banka en yüksek emekli promosyonu veriyor?
Bazı bankalar dönemsel olarak diğerlerinden daha yüksek promosyonlar sunmaktadır. Şu anda ING ve QNB Finansbank yüksek promosyonlar sunmaktadır.
Promosyon ödemeleri peşin mi yapılıyor?
Evet, birçok banka promosyon ödemelerini peşin olarak yapmaktadır. Bu ödeme genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılır.
Emekli promosyonlarından kimler yararlanabilir?
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan tüm emekliler bankaların promosyon tekliflerinden yararlanabilirler.
Promosyon almak için bankaya gidilmesi gerekiyor mu?
Çoğu banka promosyon başvurularını internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden de kabul etmektedir. Ancak detaylı bilgi almak için şubeye gitmek faydalı olabilir.