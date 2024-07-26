Emekliye ek ödeme Garanti, Ziraat Bankası, ING, Akbank ve Finansbank’tan yapılmaya başlandı! 12, 15, 18 bin TL alabilirsiniz

Emekli promosyonlarının alt limitleri emekli maaşlarına göre 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değişmektedir. 10 bin TL'nin altında ölüm maaşı alanlar, 5 bin liradan az promosyon alamayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Promosyonlar, bankaların emeklilere sunduğu önemli teşviklerden biridir ve her banka farklı oranlarda promosyon ödemesi yapmaktadır.

Garanti BBVA Emekli Promosyonları

Garanti BBVA, emekli maaşını bu bankadan alan emeklilere çeşitli promosyon avantajları sunuyor. 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon verilmektedir. Bu avantajlardan yararlanmak için 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler bu fırsatlardan faydalanabilirler.