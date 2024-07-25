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Taksi ücretleri ne kadar oldu 2024? Zamlı taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? İstanbul taksi açılış fiyatları ve kısa mesafe ücret listesi!

Toplu ulaşıma gelen zam sonrası taksi ücretleri de merak edilmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz ayı toplantısında aldığı kararla toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yaptı. Alınan karara göre, tam basım ücreti 17,70 TL'den 20 TL'ye yükseldi. Peki, taksi ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 11:40 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 11:42
Taksi ücretleri ne kadar oldu 2024? Zamlı taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? İstanbul taksi açılış fiyatları ve kısa mesafe ücret listesi!

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İstanbulluların gündeminde olan UKOME toplantısı sona erdi ve zam haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapma kararını açıkladı.

TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Yeni taksi ücretleri hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

MAVİ KART

Tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.

En son zam Ocak 2024'te yüzde 28,09 oranında yapılmıştı.

DENİZ TAKSİYE YÜZDE YÜZ ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

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