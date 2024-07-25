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SGK hizmet akdi 1991-2019 arası olanlar için müjdeli duyuru! 3520-4472-5634 primi olan dört köşe

Yaşamın yeni bir dönemine geçiş kapısı olan emeklilik milyonlarca çalışan için gelecek planlarının merkezinde yer alıyor. Çalışma hayatının ardından maddi güvence ve yaşam kalitesini koruma noktasında kritik öneme sahip olan emeklilik hakkı Türkiye'de belirli şartlara bağlanmış durumda. Peki, Türkiye'de emeklilik sistemi nasıl işliyor ve vatandaşlar ne zaman emekli olma hakkı elde ediyor?

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 10:25 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 10:25
SGK hizmet akdi 1991-2019 arası olanlar için müjdeli duyuru! 3520-4472-5634 primi olan dört köşe

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Emeklilik yaşı, cinsiyet ve sigortalılık başlangıç tarihi gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Erkek çalışanlar için prim ödeme süresi ve yaş koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen bir yaş sınırlaması bulunuyor. Bu sınır, milyonlarca çalışanın emeklilik planlamalarında belirleyici bir rol oynuyor.

Emeklilik için aranan temel şartlar ise şunlar:

Belirli bir yaş sınırına ulaşmış olmak: Bu sınır, sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.
Yeterli sayıda prim günü ödemiş olmak: Emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir süre prim ödemek gerekiyor.
Sigortalılık süresini tamamlamış olmak: Çalışanın sigortalı olarak geçirdiği toplam süre de emeklilik için önemli bir kriter.

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erkek İçin

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 - 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 - 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 - 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 - 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 - 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 - 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

Kadın İçin

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 - 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 - 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
24.05.1997 - 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 - 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş
24.05.1995 - 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş
24.05.1994 - 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş
24.05.1993 - 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş

24.05.1992 - 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş
24.05.1991 - 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş
24.05.1990 - 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş
24.05.1989 - 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş

24.05.1988 - 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş
24.05.1987 - 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş
24.05.1986 - 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş
24.05.1985 - 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş

24.05.1984 - 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş
09.09.1981 - 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 - 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün Yaş şartı yok

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