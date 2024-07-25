SGK hizmet akdi 1991-2019 arası olanlar için müjdeli duyuru! 3520-4472-5634 primi olan dört köşe

Emekli lik yaşı, cinsiyet ve sigortalılık başlangıç tarihi gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Erkek çalışanlar için prim ödeme süresi ve yaş koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen bir yaş sınırlaması bulunuyor. Bu sınır, milyonlarca çalışanın emeklilik planlamalarında belirleyici bir rol oynuyor.

Emeklilik için aranan temel şartlar ise şunlar:

Belirli bir yaş sınırına ulaşmış olmak: Bu sınır, sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.

Yeterli sayıda prim günü ödemiş olmak: Emeklilik hakkı kazanabilmek için belirli bir süre prim ödemek gerekiyor.

Sigortalılık süresini tamamlamış olmak: Çalışanın sigortalı olarak geçirdiği toplam süre de emeklilik için önemli bir kriter.