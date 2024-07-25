Okul servisi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2024 ÖĞRENCİ SERVİSİ güncel fiyat listesi! 0-1 kilometre arası...

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam oranları doğrultusunda okul servis ücretleri de arttı. UKOME toplantısında alınan kararla, okul servis ücretleri mesafeye göre değişiklik gösterdi.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

İstanbul'da toplu taşıma, taksi, minibüs ve servis ücretlerine yapılan zamlar kapsamında, okul servis ücretlerinde de artış yaşandı. Yeni düzenlemeye göre:

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti %16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

Personel servisi ücretleri ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.