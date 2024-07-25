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CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024 - Bugün ons, gram, çeyrek, yarım, tam, ata lira, ata beşli, gremse altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, milyonlarca yatırımcı tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Altın satın alacaklar ya da elindeki altını satmayı düşünenler, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. 3 bin dolara çıkacağı öngörülen ons ve gram altında ani bir düşüş yaşandı. 2 bin 660 TL'yi gören ve tarihi bir rekor kıran altın, bir anda değer kaybetti. Peki bugün ons, gram, çeyrek, yarım, tam, ata lira, ata beşli, gremse altın fiyatları ne kadar?

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 10:14 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 10:16
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024 - Bugün ons, gram, çeyrek, yarım, tam, ata lira, ata beşli, gremse altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri, milyonlarca yatırımcının radarında. Altın satın almayı planlayanlar veya mevcut altınlarını satmayı düşünenler, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 3 bin dolara ulaşması beklenen ons ve gram altın, ani bir düşüşle gündeme oturdu. 2 bin 660 TL seviyelerine kadar çıkarak tarihi bir rekor kıran altın, kısa sürede değer kaybı yaşadı.

Altın Piyasalarında Hareketlilik

Fiyatlardaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, altın piyasalarındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı açıklamalar da bu hareketliliği etkileyen faktörlerden biri. Memiş, yaptığı her açıklamayla gündeme oturuyor ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İslam Memiş'ten Uyarılar

Finans analisti İslam Memiş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı uyarıların ardından şimdi de 3. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalabileceğini belirtti. Memiş, iç piyasalar için olumlu bir hafta öngörürken, dış piyasalarda gergin bir süreç beklediğini dile getirdi. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi, iç piyasalarda olumlu bir hava estirirken, dış piyasalarda ise İsrail'in Yemen'e saldırısı gibi gerginliklerin takip edileceğini belirtti.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Memiş, Ortadoğu'da suların ısındığını ve İsrail'in bölgesel savaş istediğini dile getirdi. Eğer İsrail'in planı devam ederse küresel piyasalarda çarşı pazarın karışacağını ve resmen 3. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalacağını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi gibi siyasi belirsizliklerin de piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olabileceğini söyledi. Kripto para piyasasında işlem yapanlar için de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Altın ve Gümüş Alımları İçin Fırsatlar

İslam Memiş, bu haftanın borsa yatırımcıları ve altın ile gümüş alımı yapanlar için yüz güldüren bir hafta olmasını beklediğini söyledi. Ons altının geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketlerinden sonra bu hafta tepki alımlarının gelmesini bekleyen Memiş, 2 bin 455 dolar seviyelerini test edebileceğini ancak bu seviyelerden yeniden satış gelebileceğini öngörüyor. Bu nedenle, 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor.

25 Temmuz 2024 Kapalıçarşı Altın Fiyatları

Gram Altın Bugün Kaç Lira?

  • Alış fiyatı: 2.526,58 lira
  • Satış fiyatı: 2.572,27 lira

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 4.113 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 4.196 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 4.051 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 4.134 lira

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni yarım alış fiyatı: 8.253 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 8.383 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 8.127 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 8.243 lira

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni tam alış fiyatı: 16.482 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 16.712 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 16.307 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 16.532 lira

Ata Lira Fiyatları

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 16.794 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 17.145 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 16.788 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 17.010 lira

Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 84.189 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 85.520 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 83.688 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 84.878 lira

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 40.896 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 41.700 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 40.897 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 41.307 lira

Canlı Altın Fiyatları

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