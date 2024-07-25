CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024 - Bugün ons, gram, çeyrek, yarım, tam, ata lira, ata beşli, gremse altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri, milyonlarca yatırımcının radarında. Altın satın almayı planlayanlar veya mevcut altınlarını satmayı düşünenler, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 3 bin dolara ulaşması beklenen ons ve gram altın, ani bir düşüşle gündeme oturdu. 2 bin 660 TL seviyelerine kadar çıkarak tarihi bir rekor kıran altın, kısa sürede değer kaybı yaşadı.
Altın Piyasalarında Hareketlilik
Fiyatlardaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, altın piyasalarındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı açıklamalar da bu hareketliliği etkileyen faktörlerden biri. Memiş, yaptığı her açıklamayla gündeme oturuyor ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
İslam Memiş'ten Uyarılar
Finans analisti İslam Memiş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı uyarıların ardından şimdi de 3. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalabileceğini belirtti. Memiş, iç piyasalar için olumlu bir hafta öngörürken, dış piyasalarda gergin bir süreç beklediğini dile getirdi. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi, iç piyasalarda olumlu bir hava estirirken, dış piyasalarda ise İsrail'in Yemen'e saldırısı gibi gerginliklerin takip edileceğini belirtti.