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9 KG'si 319 TL'ye düşüyor! ŞOK 26-27-28 Temmuz 2024 kataloğu aktüel ürün! Tüm hafta sonu...

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK, A101 ve Bim, her hafta yayımladıkları aktüel ürün katalogları ile müşterilerine cazip indirim fırsatları sunuyor. Onedio olarak, bu haftanın güncel broşür içeriklerini sizler için derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 18:07 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 18:07
9 KG’si 319 TL’ye düşüyor! ŞOK 26-27-28 Temmuz 2024 kataloğu aktüel ürün! Tüm hafta sonu...

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ŞOK marketlerinin bu hafta sunduğu aktüel ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte ŞOK'un kaçırılmayacak indirimleri...

ELEKTRONİK VE EV ALETLERİ

📺 Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV - 6.999 TL
🧹 Sinbo Elektrikli Süpürge - 1.899 TL
🍳 Alpina Cam Ankastre Set - 5.799 TL

EV VE BAHÇE ÜRÜNLERİ

🥤 Lüks Matara - 149 TL
🌵 Elvan Kare Kaktüs Saksı 0,13 Litre - 7,95 TL
🌱 Elvan Kaktüs Saksı 120 ml - 7,95 TL
🌷 Lale Saksı 1 Litre - 9,95 TL
🌷 Lale Saksı 1,5 Litre - 14,95 TL
🌷 Lale Saksı 2,5 Litre - 16,95 TL
🌷 Lale Saksı 4,5 Litre - 24,95 TL
🌷 Lale Saksı 7 Litre - 29,95 TL



🌸 Orkide Saksı - 79,95 TL
🏺 Truva Saksı 1 Litre - 14,95 TL
🏺 Truva Saksı 2 Litre - 22,95 TL
🏺 Truva Saksı 2,5 Litre - 29,95 TL
🏺 Truva Saksı 8,5 Litre - 59,95 TL
🌿 Çiçek Toprağı 10 Litre - 20 TL
🌵 Blok Kaktüs - 99,95 TL

OYUNCAKLAR VE KİTAPLAR

🚗 Büyük Teker Araba - 79,95 TL
🪄 Yelpaze Köpük - 49,95 TL
📚 Kitap Çeşitleri - 39,95 TL
🚙 Mini Araçlar 4'lü Set - 79,95 TL

Gıda Ürünleri (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

🥣 Kellog's Granola 340 gr - 50 TL
🍪 Ülker Halley Mini 24'lü - 46 TL
🍬 Haribo Mega Mix 360 gr - 49 TL
🧻 Selpak Extra Havlu 8'li - 79 TL
🧴 Ace Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 810 gr - 35 TL

1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TL oldu!1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TL oldu!
1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TL oldu!

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