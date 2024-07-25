9 KG’si 319 TL’ye düşüyor! ŞOK 26-27-28 Temmuz 2024 kataloğu aktüel ürün! Tüm hafta sonu...

ŞOK marketlerinin bu hafta sunduğu aktüel ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte ŞOK'un kaçırılmayacak indirimleri...
ŞOK marketlerinin bu hafta sunduğu aktüel ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte ŞOK'un kaçırılmayacak indirimleri...
ELEKTRONİK VE EV ALETLERİ
📺 Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV - 6.999 TL
🧹 Sinbo Elektrikli Süpürge - 1.899 TL
🍳 Alpina Cam Ankastre Set - 5.799 TL
EV VE BAHÇE ÜRÜNLERİ
🥤 Lüks Matara - 149 TL
🌵 Elvan Kare Kaktüs Saksı 0,13 Litre - 7,95 TL
🌱 Elvan Kaktüs Saksı 120 ml - 7,95 TL
🌷 Lale Saksı 1 Litre - 9,95 TL
🌷 Lale Saksı 1,5 Litre - 14,95 TL
🌷 Lale Saksı 2,5 Litre - 16,95 TL
🌷 Lale Saksı 4,5 Litre - 24,95 TL
🌷 Lale Saksı 7 Litre - 29,95 TL
🌸 Orkide Saksı - 79,95 TL
🏺 Truva Saksı 1 Litre - 14,95 TL
🏺 Truva Saksı 2 Litre - 22,95 TL
🏺 Truva Saksı 2,5 Litre - 29,95 TL
🏺 Truva Saksı 8,5 Litre - 59,95 TL
🌿 Çiçek Toprağı 10 Litre - 20 TL
🌵 Blok Kaktüs - 99,95 TL
OYUNCAKLAR VE KİTAPLAR
🚗 Büyük Teker Araba - 79,95 TL
🪄 Yelpaze Köpük - 49,95 TL
📚 Kitap Çeşitleri - 39,95 TL
🚙 Mini Araçlar 4'lü Set - 79,95 TL
Gıda Ürünleri (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
🥣 Kellog's Granola 340 gr - 50 TL
🍪 Ülker Halley Mini 24'lü - 46 TL
🍬 Haribo Mega Mix 360 gr - 49 TL
🧻 Selpak Extra Havlu 8'li - 79 TL
🧴 Ace Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 810 gr - 35 TL