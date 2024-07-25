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1.5 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Geri Ödemesi Kaç TL

Konut almak isteyen vatandaşlar bunu gerçekleştirmek için çoğunlukla konut kredisi almak zorunda kalıyor. Bu anlamda bankaların konut kredisi faiz oranları çok merak ediliyor. Haberimizde 1.5 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesini hesapladık.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 15:04 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 15:06
1.5 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Geri Ödemesi Kaç TL

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Bu bilgiler doğrultusunda, bankaların sunduğu konut kredisi kampanyaları arasında karşılaştırma yaparak, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Kredi alırken faiz oranlarının yanı sıra, toplam ödeme miktarını ve aylık taksitleri de dikkate almanız önemlidir.

1.500.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredileri

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,02

Aylık Taksit: 46.611,93 TL

Toplam Ödeme: 5.615.551 TL

Akbank, "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasıyla uygun faiz oranı sunuyor. Toplam ödeme miktarı, kredi süresi boyunca 5.615.551 TL'ye ulaşıyor.

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 48.981,14 TL

Toplam Ödeme: 5.895.356 TL

ING'nin konut kredisi kampanyasında faiz oranı biraz daha yüksek, bu da aylık taksit ve toplam ödeme miktarını artırıyor.

Garanti BBVA – Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 47.167,14 TL

Toplam Ödeme: 5.682.350 TL

Garanti BBVA, hayat sigortalı kiracıya mortgage seçeneğiyle konut sahibi olmak isteyenlere destek sağlıyor.

Diğer Bankaların Konut Kredileri

VakıfBank – Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 50.526,79 TL

Toplam Ödeme: 6.081.714 TL

VakıfBank, sıfır konutlara özel sunduğu kampanyayla daha yüksek bir faiz oranı belirlemiş durumda.

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 53.217,46 TL

Toplam Ödeme: 6.400.969 TL

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını %3,49 olarak belirleyerek, toplam ödemede önemli bir fark yaratıyor.

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 63.309,56 TL

Toplam Ödeme: 7.617.207 TL

Halkbank'ın "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kampanyası, daha yüksek faiz oranı ve dolayısıyla daha yüksek aylık taksit ile dikkat çekiyor.

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,20

Aylık Taksit: 63.455,35 TL

Toplam Ödeme: 7.630.442 TL

Alternatif Bank, konut kredisi için %4,20 faiz oranı belirlemiş durumda.

QNB Finansbank – Standart Mortgage

Faiz Oranı: %4,23

Aylık Taksit: 63.892,92 TL

Toplam Ödeme: 7.685.408 TL

QNB Finansbank'ın sunduğu standart mortgage, yüksek faiz oranıyla öne çıkıyor.

DenizBank – Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 67.698,02 TL

Toplam Ödeme: 8.138.221 TL

DenizBank, mortgage kredisi kampanyasında %4,49 faiz oranıyla dikkat çekiyor.

Anadolubank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,91

Aylık Taksit: 73.884,71 TL

Toplam Ödeme: 8.877.784 TL

Anadolubank, %4,91 faiz oranı ile oldukça yüksek bir toplam ödeme miktarı sunuyor.

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 88.442,06 TL

Toplam Ödeme: 10.630.107 TL

Şekerbank, en yüksek faiz oranıyla toplam ödeme miktarını 10.630.107 TL'ye çıkarıyor.

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