1.5 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Geri Ödemesi Kaç TL

QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %4,23
Aylık Taksit: 63.892,92 TL
Toplam Ödeme: 7.685.408 TL
QNB Finansbank'ın sunduğu standart mortgage, yüksek faiz oranıyla öne çıkıyor.
DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 67.698,02 TL
Toplam Ödeme: 8.138.221 TL
DenizBank, mortgage kredisi kampanyasında %4,49 faiz oranıyla dikkat çekiyor.
Anadolubank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,91
Aylık Taksit: 73.884,71 TL
Toplam Ödeme: 8.877.784 TL
Anadolubank, %4,91 faiz oranı ile oldukça yüksek bir toplam ödeme miktarı sunuyor.
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 88.442,06 TL
Toplam Ödeme: 10.630.107 TL
Şekerbank, en yüksek faiz oranıyla toplam ödeme miktarını 10.630.107 TL'ye çıkarıyor.