1.5 Milyon TL Konut Kredisinin Aylık Geri Ödemesi Kaç TL

Bu bilgiler doğrultusunda, bankaların sunduğu konut kredisi kampanyaları arasında karşılaştırma yaparak, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Kredi alırken faiz oranlarının yanı sıra, toplam ödeme miktarını ve aylık taksitleri de dikkate almanız önemlidir.