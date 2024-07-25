1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TL oldu!

Vatandaşlar, ellerinde Türk Lirası olan, paralarının değerini kaybetmemesini istiyorlar. Bu nedenle, enflasyonun arttığı bu dönemde banka mevduat hesapları dikkat çekiyor. Faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, verilen 1 milyon 250 bin TL'nin faiz kazancı da merak konusu oldu. Hükümet, vatandaşın refah seviyesinin arttırılması ve enflasyonla mücadele etmek adına farklı adımlar atıyor.