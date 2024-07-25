1 milyon 250 bin liranın 32, 46, 55 günlük faiz getirisi 92.089,31 TL oldu!

Vatandaşlar, ellerinde Türk Lirası olan, paralarının değerini kaybetmemesini istiyorlar. Bu nedenle, enflasyonun arttığı bu dönemde banka mevduat hesapları dikkat çekiyor. Faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, verilen 1 milyon 250 bin TL'nin faiz kazancı da merak konusu oldu. Hükümet, vatandaşın refah seviyesinin arttırılması ve enflasyonla mücadele etmek adına farklı adımlar atıyor.
Politika faizlerinin artırılması, enflasyonda bir kontrol sağlama amacıyla kullanılırken, bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını etkiledi. TCMB, 23 Temmuz'da politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Bu karar, banka faizlerinden tutun da, banka kredilerine kadar pek çok alanda etkili oldu. Banka mevduat faizleri, yatırımcıların farklı alanlara ilgilerini dağıttı. 1 milyon 250 bin TL'nin 32 Günlük Vadeli Mevduat Kazançları 1 milyon 250 bin TL'nin 32, 46, 55 günlük vadede kazandıracağı vadeli mevduat hesapları, aşağıdaki gibidir: