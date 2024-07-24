Fitch Ratings son raporunu açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı: Körfez ülkeleri yatırıma hazırlanıyor

'TÜRK EKONOMİSİNDEKİ İYİLEŞME GETİRİLERİ ARTIRABİLİR' Raporda, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'de büyüme isteğinin geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından makroekonomik politika değişikliğinden bu yana arttığı ifade edildi. Bu değişiklik, dış finansman baskılarını ve makro ve finansal istikrar risklerini azalttı ve yakın zamanda Fitch'in Türk bankacılık sektörü görünümünü 'iyileşiyor' olarak revize etti. Fitch, Türk enflasyonunun 2023'teki %65'ten 2025'te ortalama %23'e düşmesini ve Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının muhtemelen 2027'den itibaren Türk iştirakleri için hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacağını öngörüyor. Daha fazla Türk lirası istikrarıyla birlikte, bu Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye operasyonlarından elde ettikleri getirileri artırabilir.

KİK bankalarının kendi bölgeleri dışındaki ana faaliyet alanının bu yılın ilk çeyreği sonunda yaklaşık 150 milyar dolar varlığa sahip oldukları Türkiye ve Mısır'daki iştirakleri olduğu belirtilen açıklamada, bu pazarlar büyümenin ana odağı olsa da özellikle Hindistan ile güçlü ve büyüyen finansal ve ticari bağları olan Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının Hindistan'a ilgisinin de arttığı kaydedildi.

Öte yandan Standard & Poor's (S&P) en son Mayıs 2024'te yükseltme kararı aldığı Türkiye'nin kredi notunda Moody's'den de cuma günü artış kararı gelmişti. Moody's "B3" olan Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B1"e çıkartmıştı. Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.