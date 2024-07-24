Fitch Ratings son raporunu açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı: Körfez ülkeleri yatırıma hazırlanıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiğini bildirdi.
'KİK' BANKALARI TÜRKİYE, MISIR VE HİNDİSTAN'DAN BANKA SATIN ALMAK İSTİYOR
Fitch'ten yapılan açıklamada, pek çok KİK bankasının Türkiye, Mısır ve Hindistan'da banka satın almak istediği kaydedildi.
Açıklamada, "KİK bankaları, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatlarının çekiciliğiyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
''BANKA SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ İÇİN DAHA BÜYÜK BİR POTANSİYEL''
Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve karlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.
Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın KİK'ten çok daha büyük nüfusa ve banka sektörünün büyümesi için daha büyük potansiyele sahip olduğu aktarıldı.