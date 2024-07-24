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Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 14, 18, 22 ayar bilezik kaç para? CANLI ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA

Haftanın ilk günlerinde yükselişe geçen altın fiyatları, kısa süre içerisinde tersine bir hareketle düşüşe geçti. 24 Temmuz 2024 itibarıyla, gram altın piyasada 2554 TL'den alıcı buluyor. Bu değişkenlik, özellikle altın yatırımı yapmayı planlayanlar ve yakın zamanda düğün yapacak çiftler için büyük önem taşıyor. Sarı madenin piyasadaki bu dalgalanması, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmekte. İşte detaylı olarak 24 Temmuz 2024 tarihli güncel altın fiyatları analizi...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:33 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 10:39
Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 14, 18, 22 ayar bilezik kaç para? CANLI ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını güncel fiyatlar burada. Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamıştı, ancak bugün yönünü aşağıya çevirdi. Gram altın, şu anda 2553 TL'den işlem görüyor. Bu hareketlilik, yatırımcılar için alım fırsatlarını artırdı ve kuyumcular ile Kapalı Çarşı'da altın fiyatları yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 24 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları...

Altın Piyasalarında Hareketlilik

Fiyatlardaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunarken, altın piyasalarındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı açıklamalar da bu hareketliliği etkileyen faktörlerden biri. Memiş, yaptığı her açıklamayla gündeme oturuyor ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İslam Memiş'ten Uyarılar

Finans analisti İslam Memiş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı uyarıların ardından şimdi de 3. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalabileceğini belirtti. Memiş, iç piyasalar için olumlu bir hafta öngörürken, dış piyasalarda gergin bir süreç beklediğini dile getirdi. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi, iç piyasalarda olumlu bir hava estirirken, dış piyasalarda ise İsrail'in Yemen'e saldırısı gibi gerginliklerin takip edileceğini belirtti.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Memiş, Ortadoğu'da suların ısındığını ve İsrail'in bölgesel savaş istediğini dile getirdi. Eğer İsrail'in planı devam ederse küresel piyasalarda çarşı pazarın karışacağını ve resmen 3. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalacağını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi gibi siyasi belirsizliklerin de piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olabileceğini söyledi. Kripto para piyasasında işlem yapanlar için de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Altın ve Gümüş Alımları İçin Fırsatlar

İslam Memiş, bu haftanın borsa yatırımcıları ve altın ile gümüş alımı yapanlar için yüz güldüren bir hafta olmasını beklediğini söyledi. Ons altının geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketlerinden sonra bu hafta tepki alımlarının gelmesini bekleyen Memiş, 2 bin 455 dolar seviyelerini test edebileceğini ancak bu seviyelerden yeniden satış gelebileceğini öngörüyor. Bu nedenle, 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor.

Bugün Gram Altın Ne Kadar?

Bugün gram altın 2553 TL'den işlem görüyor. Altın alım satımı yapmak isteyenler için bu fiyatlar, alım fırsatlarını değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli veriler arasında yer alıyor. Altındaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat anlamına geliyor.

ALTIN (TL/Gr): 2.549,60 - 2.549,96

22 Ayar Bilezik: 2.355,64 - 2.370,89

Altın (ONS): 2.407,46 - 2.407,79

Altın (USD/kg): 77.026,00 - 77.038,00

Altın (Euro/kg): 83.756,00 - 83.769,00

Cumhuriyet Altını: 16.766,00 - 16.882,00

Yarım Altın: 8.398,00 - 8.469,00

Çeyrek Altın: 4.185,00 - 4.238,00

Reşat Altını: 16.798,47 - 16.914,95

Kulplu Reşat Altını: 16.800,69 - 16.917,20

22 Ayar Altın TL/Gr: 2.349,30 - 2.476,10

18 Ayar Altın TL/Gr: 1.861,21 - 1.861,47

14 Ayar Altın TL/Gr: 1.386,78 - 1.813,72

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 41.357,46 - 42.017,43

Kapalı Çarşı Beşli Altın: 83.770,26 - 85.402,09

Gremse Altın: 41.357,46 - 42.302,03

Ata Altın: 17.064,31 - 17.494,49 artış

Tam Altın: 16.542,98 - 16.869,07 artış

Külçe Altın (USD): 78.150,00 - 78.200,00

Has Altın: 2.536,76 - 2.537,13

Hamit Altın: 16.798,47 - 16.914,95

Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından yönünü aşağıya çevirdi. Bugün gram altın 2539 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?
Bugün çeyrek altın alış fiyatı 4.173 TL, satış fiyatı ise 4.232 TL.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 17.064 TL, satış fiyatı ise 17.322 TL.

Ons altın bugün kaç dolar?
Ons altın bugün alış fiyatı 2.399,44 dolar, satış fiyatı ise 2.399,64 dolar.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Bugün 22 ayar bilezik alış fiyatı 2.341,84 TL, satış fiyatı ise 2.472,46 TL.

Altın fiyatları neden dalgalanıyor?
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki ekonomik ve siyasi belirsizlikler, merkez bankası politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi birçok faktör nedeniyle dalgalanmaktadır.

Canlı Altın Fiyatları

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