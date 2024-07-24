2024 Taşeron İşçi Kadro Durumu: 90 Bin Taşerona Kadro Var Mı, Torba Yasada Çıktı Mı? Taşeron İşçiye Kadro Ne Zaman Verilecek?

En düşük emekli zammı ve kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa tasarısı Meclis'te kabul edilirken, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenlemeler de dikkatle takip ediliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri, taşeron işçilere umut verici gelişmeler sunuyor. Ancak, yasa tasarısında henüz taşeron işçilere yönelik bir düzenleme yer almıyor. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak ve torba yasa da bu konu var mı? İşte, taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Kadro beklentisi, özellikle son dönemlerde taşeron işçiler arasında giderek artan bir umut kaynağı haline gelmiş durumda. Mecliste devam eden yasal düzenleme çalışmaları, işçilerin bu beklentilerini daha da güçlendiriyor. Kanun teklifinin içeriği ve geçiş süreci, meclis komisyonlarında detaylı bir şekilde inceleniyor. İşçilerin kadroya geçirilmesi, hem iş güvencelerini artıracak hem de çalışma şartlarında iyileştirmeler sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Taşerona Kadro Beklentisi 2024'te Gerçekleşecek mi?

2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi konusu, taşeron işçiler tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği gibi düzenlemelerle birlikte taşeron işçilere kadro verilmesi beklentisi de artmış durumda. Ancak, TBMM'de yer alan yasa tasarısında taşeron işçilere yönelik bir düzenleme henüz yer almıyor. Yalçın Bayer'in köşesinde değerlendirdiği son duruma göre, yaklaşık 100 bin taşeron işçi bu düzenlemeyi bekliyor.