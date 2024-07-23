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Özel okullar zam barajını patlattı! Öğrenci ve veliler isyanda

Özel okullar zam barajını patlattı. Vakıf Üniversiteleri ve özel liselerin zam oranı yüzde 150 ile 230 arasında değişti. Koç ve Sabancı üniversitelerinde fiyatları 1 milyonu geçerken Sabancı’nın fiyatı Oxford’u bile solladı. Koç Lisesi ve Robert Kole dj e 1 milyon çıtasını aştı. Enflasyonun üç katı zam yapan okullara velilerin öfkesi büyüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Özel okullar zam barajını patlattı! Öğrenci ve veliler isyanda

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Bu yıl üniversiteye adım atacak ve halen üniversite okuyan öğrenci velileri isyanda. Vakıf üniversitelerinin yeni eğitim öğretim ücretleri velileri hem isyan ettirdi hem de kabusu yaşatmaya devam ediyor. Vakıf Üniversiteleri ve özel okullar, 2024- 2025 Akademik Yılı eğitim ücretlerine yüzde 230'a varan oranlarda zam yaptı.

Geçen yıl yıllık eğitim ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 100 bin TL oldu. Yine geçen yıl 530 bin TL olan Koç Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL olarak açıklandı. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin TL olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin TL olarak duyurdu. Özel üniversitelerde okuyacak bir öğrenci için velilerin yılda yaklaşık 1.5 milyon lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Veliler, "Ne yüzde 70 enflasyon oranı tanıyorlar ne de bu kadar para harcanan bu çocukların üç kuruş maaşla o da şansılarsa iş bulabileceklerini düşünüyorlar" diye yakınıyorlar. Ünivesitede en yüksek oranlı artışlardan birini ise Fenerbahçe Üniversitesi'nin tam yüzde 228.

TAKSİTE FAİZ İLAVESİ
Bu ücretler sadece peşin ödemelerde geçerli. İki taksitte ödenecekse üzerinde ciddi bir faiz biniyor. Koç Üniversitesi'nden yapılan duyuruda "Üniversite kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi eğitim- öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 618.500 TL olacaktır" denildi. Yani Koç Üniversitesi'nin ücreti 2 taksitte ödenmek istenirse 1 milyon 156 bin TL olacak. Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin TL olan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri eğitim ücretlerine yüzde 230 zam yaptı.

ÖZEL LİSELER DE ÇILDIRDI
2024 Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Ancak bu sonuçların hayata geçmesi için velilerin her yıl küçük bir servet ödemesi gerekiyor. Özel ve yabancı liselerin çoğunun ücreti 1 milyona dayandı. Koç ve Robert liselerinin ücretleri ise 1 milyonu aştı. Koç Lisesi eğitim ücretine yüzde 200'den fazla zam yaptı. Geçen 448 bin TL olan ücret bu yıl 1 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Zamcılıkta ikinci sırada yüzde 135 artışla Robert Kolej var. Geçen yıl 446 bin 400 TL olan hazırlık sınıfı eğitim ücreti bu yıl 1 milyon 47 bin 900 TL.

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