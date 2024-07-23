Motosiklette gaza bastık

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Haziran ayı itibarıyla 5 milyon 636 bin 583 ile rekor düzeye ulaştı. Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti.

Kilis'te 12 bin 846 otomobil bulunurken, bunun neredeyse 3 katı yani 35 bin 801 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu belirlendi. Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü. En fazla motosiklet 714 bin 52 ile İstanbul'da bulunurken, 458 bin 133 ile Antalya, 426 bin 584 ile İzmir takip etti. Kişi başına en çok motosiklet ise Muğla'da görüldü. Burada her 4 kişiye bir motosiklet düştü.