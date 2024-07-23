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Fitch'den Türkiye açıklaması! Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankaları harekete geçti

Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve iç pazarlarına göre daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle, özellikle Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlardaki varlıklarını büyütmek için güçlü bir istek gösterdiğini söylüyor. Bununla birlikte, Türk ekonomisindeki dış baskıların ve makro ve finansal risklerin azaltıldığını içeren raporda, KİK bankalarının Türk işbirliklerinden elde ettikleri gelirin artabileceği de iade edildi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 18:01 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 18:49
Fitch’den Türkiye açıklaması! Körfez İşbirliği Konseyi KİK bankaları harekete geçti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiğini bildirdi.

'KİK' BANKALARI TÜRKİYE, MISIR VE HİNDİSTAN'DAN BANKA SATIN ALMAK İSTİYOR

Fitch'ten yapılan açıklamada, pek çok KİK bankasının Türkiye, Mısır ve Hindistan'da banka satın almak istediği kaydedildi.

Açıklamada, "KİK bankaları, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatlarının çekiciliğiyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

''BANKA SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ İÇİN DAHA BÜYÜK BİR POTANSİYEL''

Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve karlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın KİK'ten çok daha büyük nüfusa ve banka sektörünün büyümesi için daha büyük potansiyele sahip olduğu aktarıldı.

'TÜRK EKONOMİSİNDEKİ İYİLEŞME GETİRİLERİ ARTIRABİLİR'

Raporda, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'de büyüme isteğinin geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından makroekonomik politika değişikliğinden bu yana arttığı ifade edildi. Bu değişiklik, dış finansman baskılarını ve makro ve finansal istikrar risklerini azalttı ve yakın zamanda Fitch'in Türk bankacılık sektörü görünümünü 'iyileşiyor' olarak revize etti. Fitch, Türk enflasyonunun 2023'teki %65'ten 2025'te ortalama %23'e düşmesini ve Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının muhtemelen 2027'den itibaren Türk iştirakleri için hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacağını öngörüyor. Daha fazla Türk lirası istikrarıyla birlikte, bu Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye operasyonlarından elde ettikleri getirileri artırabilir.

KİK bankalarının kendi bölgeleri dışındaki ana faaliyet alanının bu yılın ilk çeyreği sonunda yaklaşık 150 milyar dolar varlığa sahip oldukları Türkiye ve Mısır'daki iştirakleri olduğu belirtilen açıklamada, bu pazarlar büyümenin ana odağı olsa da özellikle Hindistan ile güçlü ve büyüyen finansal ve ticari bağları olan Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının Hindistan'a ilgisinin de arttığı kaydedildi.

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