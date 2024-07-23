Havale, FAST ve EFT ile IBAN’a para gönderenler acil baksın! Artık zorunlu olacak

Denetim ve danışmanlık şirketlerine göre, doğrudan banka hesaplarına yapılan ödemelerle işletmeler banka komisyonları ve vergi yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışıyor.

Bu durum, vergisini düzenli ödeyen işletmeler için haksız rekabete neden oluyor ve kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi zorlaştırıyor.