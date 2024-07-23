31 Mart yerel seçimlerinden önce TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusundaki taleplerinin büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti. Seçim öncesi kamu sözleşmelerinin tamamlanmasını isteyen Atalay, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunun gündemde olduğunu vurguladı. Ancak, KİT'lerdeki taşeron işçiler ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi hala devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini hatırlattı. Işıkhan, 2023 yılı başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personelin de kadroya geçirildiğini belirtti. Bu açıklamalar, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentileri artırıyor.

Türkiye'de çalışma hayatı ile ilgili son 15-20 yıl içerisinde çıkartılan yasal düzenlemelerle birçok sorun çözülmüş oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş kazalarında ölüm olayları azaldı ve çalışanların daha sağlıklı ortamlarda çalışmaları sağlandı. İşyerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. Türkiye için büyük bir yara olan taşeron sorunu büyük ölçüde çözüldü. Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 1 milyona yakın taşeron işçi kadroya alınarak, özlük haklarındaki eksiklikler giderildi, izin ve tazminat gibi kazanımlar elde ettiler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini hatırlattı. Işıkhan, 2023 yılı başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personelin de kadroya geçirildiğini belirtti. Bu açıklamalar, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentileri artırıyor.

Faruk Erdem Kaleme Almıştı

Türkiye'de çalışma hayatı ile ilgili son 15-20 yıl içerisinde çıkartılan yasal düzenlemelerle birçok sorun çözülmüş oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş kazalarında ölüm olayları azaldı ve çalışanların daha sağlıklı ortamlarda çalışmaları sağlandı. İşyerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. Türkiye için büyük bir yara olan taşeron sorunu büyük ölçüde çözüldü. Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 1 milyona yakın taşeron işçi kadroya alınarak, özlük haklarındaki eksiklikler giderildi, izin ve tazminat gibi kazanımlar elde ettiler.

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi beklentisi, TBMM'de görüşülen yasa tasarısının içeriğine bağlı olarak devam ediyor. Henüz taşeron işçilere yönelik bir düzenleme yasa tasarısında yer almasa da, konu ile ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, çalışma hayatında önemli bir düzenleme olarak kabul ediliyor ve bu konuda atılacak adımlar büyük bir merakla bekleniyor.