CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 14, 18, 22 ayar bilezik kaç para?

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler Memiş, Ortadoğu'da suların ısındığını ve İsrail'in bölgesel savaş istediğini dile getirdi. Eğer İsrail'in planı devam ederse küresel piyasalarda çarşı pazarın karışacağını ve resmen 3. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalacağını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi gibi siyasi belirsizliklerin de piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olabileceğini söyledi. Kripto para piyasasında işlem yapanlar için de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Altın ve Gümüş Alımları İçin Fırsatlar İslam Memiş, bu haftanın borsa yatırımcıları ve altın ile gümüş alımı yapanlar için yüz güldüren bir hafta olmasını beklediğini söyledi. Ons altının geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketlerinden sonra bu hafta tepki alımlarının gelmesini bekleyen Memiş, 2 bin 455 dolar seviyelerini test edebileceğini ancak bu seviyelerden yeniden satış gelebileceğini öngörüyor. Bu nedenle, 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor.

Bugün Gram Altın Ne Kadar? Bugün gram altın 2539 TL'den işlem görüyor. Altın alım satımı yapmak isteyenler için bu fiyatlar, alım fırsatlarını değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli veriler arasında yer alıyor. Altındaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat anlamına geliyor. ALTIN (TL/Gr): 2.549,60 - 2.549,96 artış %0,59 (14:52) 22 Ayar Bilezik: 2.355,64 - 2.370,89 artış %0,03 (14:49) Altın (ONS): 2.407,46 - 2.407,79 artış %0,47 (15:07) Altın (USD/kg): 77.026,00 - 77.038,00 artış %0,48 (14:52)

Altın (Euro/kg): 83.756,00 - 83.769,00 artış %0,48 (14:52) Cumhuriyet Altını: 16.766,00 - 16.882,00 artış %0,08 (14:51) Yarım Altın: 8.398,00 - 8.469,00 artış %0,11 (14:50) Çeyrek Altın: 4.185,00 - 4.238,00 artış %0,09 (14:47) Reşat Altını: 16.798,47 - 16.914,95 artış %0,28 (14:51) Kulplu Reşat Altını: 16.800,69 - 16.917,20 artış %0,29 (14:51) 22 Ayar Altın TL/Gr: 2.349,30 - 2.476,10 artış %0,10 (14:50) 18 Ayar Altın TL/Gr: 1.861,21 - 1.861,47 artış %0,59 (14:52)