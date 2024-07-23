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Altın fiyatlarında rekor geliyor! İslam Memiş son durum için yapılması gerekeni anlattı! 1 gram bile altınınız varsa...

İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklamasını 21 Temmuz 2024 tarihinde kendi YouTube kanalında yaptı. Yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti ve altınlarını bozdurmak isteyenleri acele etmemeleri konusunda uyardı. İşte uzman ismin açıklamaları...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 16:18 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 16:26
Altın fiyatlarında rekor geliyor! İslam Memiş son durum için yapılması gerekeni anlattı! 1 gram bile altınınız varsa...

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Altın fiyatlarında yaşanan son rekor yükselişler sonrası, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara çok özel tavsiyelerde bulundu.

İSLAM MEMİŞ UYARDI

Altın fiyatlarında yaşanan son rekor yükselişler sonrası, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara çok özel tavsiyelerde bulundu. Kendi YouTube kanalında 21 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, altın yatırımcılarına özellikle satmamaları gerektiğini belirterek tek bir şartta satış yapılabileceğini vurguladı.

🏡 SATIŞ İÇİN TEK ŞART: EV VEYA ARABA ALIMI 🚗

İslam Memiş, sık sık yaptığı 'satmayın' uyarısını yineleyerek, altın yatırımcılarının sadece ev veya araba alacaklarsa satış yapmaları gerektiğini ifade etti. Bu dönemde altın satılmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yatırımcıların piyasadaki hareketleri dikkatle izlemeleri ve ani spekülatif hareketlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi. Kararların, uzun vadeli finansal hedefler ve risk toleransları doğrultusunda alınması gerektiğini belirtti.

📈 PİYASA DURUMU VE GELECEĞE DAİR BEKLENTİLER 🔮

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 23 Temmuz 2024 günü A Haber'e yapğtığı son açıklamada ise altın fiyatlarının önümüzdeki birkaç gün stabil seyredeceğini ve durgunluk yaşayacağını ifade etti. Ancak yükselişin kaçınılmaz olduğunu ve yaşanan durgunluk döneminden sonra yeni fiyatların görülebileceğini de ekledi.

21 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada da Memiş, gram altının temmuz ayında rekor seviyelere ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Ayrıca, ons altının piyasa fiyatlarının da 2400-2450 dolar aralığında işlem gördüğünü ve 2350 dolarlık destek seviyesine ulaşmadan önce fiyatların kademeli olarak çeşitli seviyeleri test edebileceğini söyledi.

🏆 ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN FİYATLARI 🏆

İslam Memiş, altın piyasasında güçlü bir duruşun sürdüğünü ve yıl sonuna doğru 2600 dolar, ardından 3000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördüğünü paylaştı. Bu beklenti, altın yatırımcıları için potansiyel büyüme fırsatlarını işaret ediyor.

💡TAVSİYELER VE STRATEJİLER 📊

Memiş, altın yatırımcılarına şu ifadeleri kullandı:

  • Gram altın: "Özellikle temmuz ayında beklediğimiz rekorlar gerçekleşiyor. Ons altını takip ediyoruz gram altın için. Ons altında kar satışı göreceğiz ama gram altındaki geri çekilmeler sınırlı kalır."
  • Satış için şart: "Ev ve araba almayacaksanız altınlarınızı satmayın. Doların güçlü duruşu nedeniyle gram altın tarafındaki geri çekilmeler cılız kalır."
  • Gelecekteki fiyat beklentileri: "Gram altın 2700 liraya çıkacak, bir sonraki ay 2800 lirayı bulacak ve diğer ay ise 2900 lira seviyesine yükselecek. Elinde gram altın bulunduranlar ev veya araba almayacaklarsa beklemeye devam etmeli."

🏠 KONUT PİYASASINA DAİR ÖNGÖRÜLER 🏢

Memiş, konut piyasasında yaşanacak olası gelişmelere de dikkat çekerek şunları ekledi:

  • Faiz indirimleri: "Eylül ayı itibarıyla, Fed ve diğer merkez bankalarının faiz indirmesiyle konut tarafında yükselişler tekrar başlayacak. Bu yüzden ev almak isteyenlerin ellerindeki altın ve gümüşü değerlendirerek bir an önce evlerini almaları lazım."
  • Konut fiyatları: "Eylül ayı itibarıyla konut fiyatları yükselecek. Emlak balonu patlayacak diyen kişilerin gazına gelenler açıkta kalıyor."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram Altın (TL/Gr)

    • 💰 Alış: 2.544,74 TL
    • 💵 Satış: 2.545,10 TL

  • 22 Ayar Bilezik

    • 💰 Alış: 2.355,46 TL
    • 💵 Satış: 2.370,52 TL

  • Altın (ONS)

    • 💰 Alış: 2.405,28 USD
    • 💵 Satış: 2.405,64 USD

  • Altın ($/kg)

    • 💰 Alış: 76.962,00 USD
    • 💵 Satış: 76.973,00 USD

  • Altın (Euro/kg)

    • 💰 Alış: 83.638,00 EUR
    • 💵 Satış: 83.650,00 EUR

  • Cumhuriyet Altını

    • 💰 Alış: 16.751,00 TL
    • 💵 Satış: 16.876,00 TL

  • Yarım Altın

    • 💰 Alış: 8.389,00 TL
    • 💵 Satış: 8.464,00 TL

  • Çeyrek Altın

    • 💰 Alış: 4.181,00 TL
    • 💵 Satış: 4.235,00 TL

  • Reşat Altını

    • 💰 Alış: 16.783,47 TL
    • 💵 Satış: 16.908,95 TL

  • Kulplu Reşat Altını

    • 💰 Alış: 16.785,69 TL
    • 💵 Satış: 16.911,20 TL

  • 22 Ayar Altın (TL/Gr)

    • 💰 Alış: 2.346,92 TL
    • 💵 Satış: 2.474,90 TL

  • 18 Ayar Altın (TL/Gr)

    • 💰 Alış: 1.857,66 TL
    • 💵 Satış: 1.857,93 TL

  • 14 Ayar Altın (TL/Gr)

    • 💰 Alış: 1.385,44 TL
    • 💵 Satış: 1.813,04 TL

  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5

    • 💰 Alış: 41.358,77 TL
    • 💵 Satış: 42.018,76 TL

  • Kapalıçarşı Beşli Altın

    • 💰 Alış: 83.783,61 TL
    • 💵 Satış: 85.415,68 TL

  • Gremse Altın

    • 💰 Alış: 41.358,77 TL
    • 💵 Satış: 42.303,37 TL

  • Ata Altın

    • 💰 Alış: 17.060,49 TL
    • 💵 Satış: 17.490,57 TL

  • Tam Altın

    • 💰 Alış: 16.552,77 TL
    • 💵 Satış: 16.884,17 TL

  • Külçe Altın ($)

    • 💰 Alış: 78.230,00 USD
    • 💵 Satış: 78.280,00 USD

  • Has Altın

    • 💰 Alış: 2.532,02 TL
    • 💵 Satış: 2.532,38 TL

  • Hamit Altın

    • 💰 Alış: 16.783,47 TL
    • 💵 Satış: 16.908,95 TL
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 14, 18, 22 ayar bilezik kaç para?CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 14, 18, 22 ayar bilezik kaç para?
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 14, 18, 22 ayar bilezik kaç para?

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