Altın fiyatlarında rekor geliyor! İslam Memiş son durum için yapılması gerekeni anlattı! 1 gram bile altınınız varsa...

Altın fiyatlarında yaşanan son rekor yükselişler sonrası, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş , yatırımcılara çok özel tavsiyelerde bulundu. Kendi YouTube kanalında 21 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, altın yatırımcılarına özellikle satmamaları gerektiğini belirterek tek bir şartta satış yapılabileceğini vurguladı.

🏡 SATIŞ İÇİN TEK ŞART: EV VEYA ARABA ALIMI 🚗

İslam Memiş, sık sık yaptığı 'satmayın' uyarısını yineleyerek, altın yatırımcılarının sadece ev veya araba alacaklarsa satış yapmaları gerektiğini ifade etti. Bu dönemde altın satılmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yatırımcıların piyasadaki hareketleri dikkatle izlemeleri ve ani spekülatif hareketlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi. Kararların, uzun vadeli finansal hedefler ve risk toleransları doğrultusunda alınması gerektiğini belirtti.

📈 PİYASA DURUMU VE GELECEĞE DAİR BEKLENTİLER 🔮

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 23 Temmuz 2024 günü A Haber'e yapğtığı son açıklamada ise altın fiyatlarının önümüzdeki birkaç gün stabil seyredeceğini ve durgunluk yaşayacağını ifade etti. Ancak yükselişin kaçınılmaz olduğunu ve yaşanan durgunluk döneminden sonra yeni fiyatların görülebileceğini de ekledi.

21 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada da Memiş, gram altının temmuz ayında rekor seviyelere ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Ayrıca, ons altının piyasa fiyatlarının da 2400-2450 dolar aralığında işlem gördüğünü ve 2350 dolarlık destek seviyesine ulaşmadan önce fiyatların kademeli olarak çeşitli seviyeleri test edebileceğini söyledi.