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Vakıf üniversiteleri 1 milyonu geçti

YKS sonuçlarının açıklamasının ardından Türkiye'deki vakıf üniversiteleri de yeni eğitimöğretim ücretlerini duyurmaya başladı. Geçen yıl yıllık ücreti 510 bin lira olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1.1 milyon lira oldu.

Ceyda Karaaslan Ceyda Karaaslan takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Vakıf üniversiteleri 1 milyonu geçti

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YKS sonuçlarının açıklamasının ardından Türkiye'deki vakıf üniversiteleri de yeni eğitimöğretim ücretlerini duyurmaya başladı. Geçen yıl yıllık ücreti 510 bin lira olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1.1 milyon lira oldu.

Geçen yıl 530 bin lira olan Koç Üniversitesi'nin 2024- 2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin lira olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'nin yarı burslu Tıp Fakültesi'nin ücreti ise 800 bin lira olarak açıklandı. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin lira olan eğitimöğretim ücretini bu yıl için 620 bin lira olarak duyurdu. Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin lira olan Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin ücretlerini 820 bin liraya yükseltti. Mühendislik fakültesi 615 bin, eczacılık ise yüzde 10 KDV dahil 710 bin lira oldu. Bazı okullarda açıklanan ücretlerin peşin ödemelerde geçerli olacağı belirtildi. Eğer veliler eğitim ücretini güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki taksitte ödemek isterlerse toplam ücret açıklanan rakamlardan daha yükseğe denk geliyor.

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