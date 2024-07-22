Son 3 aya girildi: Başvurmayan tapu sahipleri hakkını kaybedecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki taşınmaz malların hak ve yetkilerini belirlemek ve kayıt altına almakla görevli bir kurum olarak kritik bir role sahiptir. Bu çerçevede, tapu belgesi üzerindeki kayıtların tutulması ve düzenlenmesi de bu kurum tarafından yürütülmektedir. Tapu belgesi, bir taşınmaz malın sahipliğini ve üzerindeki hakları belgeleyen resmi bir belgedir ve bu belge, taşınmaz malın sahibine ait hak ve yetkileri yasal olarak koruma altına alır. Tapu belgesi, tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir. Bu durumda, müstakil tapu ve hisseli tapu kavramları ortaya çıkar.