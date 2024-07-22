SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son 3 aya girildi: Başvurmayan tapu sahipleri hakkını kaybedecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken, tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 13:04 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 13:04
Son 3 aya girildi: Başvurmayan tapu sahipleri hakkını kaybedecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki taşınmaz malların hak ve yetkilerini belirlemek ve kayıt altına almakla görevli bir kurum olarak kritik bir role sahiptir. Bu çerçevede, tapu belgesi üzerindeki kayıtların tutulması ve düzenlenmesi de bu kurum tarafından yürütülmektedir. Tapu belgesi, bir taşınmaz malın sahipliğini ve üzerindeki hakları belgeleyen resmi bir belgedir ve bu belge, taşınmaz malın sahibine ait hak ve yetkileri yasal olarak koruma altına alır. Tapu belgesi, tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir. Bu durumda, müstakil tapu ve hisseli tapu kavramları ortaya çıkar.

Hisseli Tapu ve Müstakil Tapu Arasındaki Farklar

Müstakil tapu, taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösterirken, hisseli tapu, birden fazla kişinin taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunu belirtir. Bu iki tapu türü, taşınmazın satışı ve yönetimi konusunda farklı yöntemler gerektirir.

Hisseli Tapu Sahiplerinin Hakları ve Sorumlulukları

Hisseli tapu sahipleri, taşınmazın satışında ve kullanımında diğer hissedarlarla anlaşma sağlamak zorundadır. Hissedarların diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satışlarda, diğer hissedarların itiraz hakkı bulunur ve tapunun devrinin iptal edilmesi mümkündür. Bu yüzden hisseli tapu satışında, hisseyi alan kişinin mağdur olmaması için diğer hissedarlardan feragatname alması gerekmektedir.

Şufa Hakkı ve Feragatname

Şufa hakkı, hisseli tapuya sahip olan kişilere, diğer hissedarların paylarını öncelikli olarak satın alma hakkı tanır. Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup, tapunun devrinin iptal edilmesi mümkündür. Hisseli tapu satışında, bu payı alan kişi mağdur olmamak adına diğer hissedarlardan yazılı feragatname almalıdır. Feragatname alınmadığında, ön alım talepli dava açılabilir ve bu davanın süresi satış tarihinden itibaren 2 yıldır.

Şufa Süresi ve Davaların Açılması

Hisseli tapuda şufa hakkı bulunduğu için, hisse sahipleri bu haklarını kullanarak diğer hissedarların paylarını öncelikli olarak satın alabilirler. Ancak bu hak, belirli süreler içinde kullanılmalıdır. Hisseli tapu üçüncü bir kişiye satıldığında ve bu satış işlemi noter üzerinden hissedarlara bildirildiğinde, paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açmalıdır.

Süre içinde açılmayan davalarda ön alım hakkı ortadan kalkar. Yine hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı bulunmakta olup, bu sürede dava açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer.

Hisseli Tapu Sahiplerine Yönelik Kritik Uyarılar

Birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu sahiplerine yönelik kritik uyarılar, hak kaybı yaşamamaları için önemlidir. Yasal süreler içinde başvuru yapmazlarsa, haklarını kaybedebilirler. Bu nedenle, hisseli tapu sahipleri, taşınmazın satışı ve yönetimi konusunda dikkatli olmalı ve yasal süreçleri takip etmelidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Miçotakis’in Kıbrıs’ta Türkiye’siz çözüm hezeyanı! Ankara’nın zeytin dalını hiçe saydı AB’ye sığındı: Helenizm mücadeleyi bırakmayacak
Avrupa’da kura günü | Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu! Sırada Trabzonspor ve Başakşehir var
Meteoroloji haritayı yayımladı! Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor: İstanbul’da yarın yağış var
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi
Biden çekildi Demokrat Parti ikiye bölündü! Kamala Harris’in adaylığına hangi isimler karşı çıkıyor? Harris dışında olası adaylar kimler?
LGS tercih sonuçları açıklandı! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti | meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Belirgin bir düşüş öngörüyoruz
Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler
Son dakika: Dilan Polat’ın tahliye talebine ret! Tutukluluk halleri devam edecek
Joe Biden öldü mü? Trump rövanşından neden vazgeçti? ‘Yarıştan çekilmeyeceğim’ diyordu: Başkan’ın son 48 saatinde neler oldu?
Joe Biden’ı ABD ve İngiliz basını indirdi! Adaylıktan çekilme sürecine damga vurdu: Bir ay içinde onlarca kapakla darbe yaptılar
CHP, TİP ve DEM’in ’köpekperest’ provokasyonu süredursun Türkiye’nin prestiji tehlikede! ’Kuduz’ riski raporda... Turizme balta
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz
SON DAKİKA