Kabak Koyu en iyiler listesinde

ABD'li gezi firması Lonely Planet, 'dünyanın en iyi 100 plajı'nı seçti. Firmanın yayınladığı 'Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı' isimli kitapta 'mağaralar, koylar, kemerler gibi çeşitli plajlardan oluşan dünyanın en olağanüstü kıyı şeritleri' sıralandı. Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika'daki en iyi plajların konumları, nasıl gidileceği, fotoğrafları ve en verimli tatil için uzman ipuçları anlatıldı. Avrupa'nın en iyi plajlarında Fransa, İspanya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın yanı sıra Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan, yerli ve yabancı turistlerin sıkça tercih ettiği Kabak Koyu'na da yer verildi.

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