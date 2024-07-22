Fransız lüks markaya karşı isim mücadelesini kazanan Ümit Nar, “Hermes Sahaf’ı tescil ettirecek

İzmir'in Güzelyalı semtinde ikinci el kitap satan 16 yıllık sahaf Ümit Nar, 30 Aralık 2021'de 'Hermes Sahaf' olan iş yerinin ismini tescil ettirmek amacıyla Türk Patent Kurumu'na başvurdu. Sahaflar Derneği Başkanı da olan Nar, tescil talebi için beklemeye başladı. Fransız lüks moda markası Hermes'in Türkiye'deki avukatları, ticari isim ihlali iddiasıyla itirazda bulundu. Türk Patent Kurumu da Nar'ın talebi reddetti. Bunun üzerine Nar, Türk Patent Kurumu'nun kararıyla Fransız Hermes'e karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın 3'üncü duruşmasında mahkeme, Türk Patent Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun Nar'ın 'Hermes' ismini kullanmasını engelleyen kararını iptal etti.

'MAHKEME HAKLI BULDU'

Kararı değerlendiren Ümit Nar, "Mahkeme beni haklı buldu ve marka tescilimin yolunu açtı. Uluslararası insanlık tarihine mal olmuş bir kültürel kavramın herhangi bir şirketin uhdesinde kalmamasını sağlamanın hukuki yolunu şu an açmış oluyoruz. Marka tescilini gerçekleştireceğiz. Çok büyük bir kazanım. Zafere giden yolda çok önemli bir kazanım" diye konuştu.

'BU BİR ZAFER'

Avukat Hasan Hilmi Güllü de "Bu kararı, küresel çaptaki dev markaların 'Kullanmayacaklarını bildikleri halde kendilerinin faaliyet göstermedikleri alanlarda diğer kişilerce yapılan marka tescillerine itiraz ederek söz konusu alanlarda faaliyet gösteren gerçek hizmet sahiplerinin markalarını tescil etmelerini önlemek' şeklindeki uygulamaya ilk defa 'dur' denmiş olması anlamında zafer olarak değerlendiriyoruz. Bu tarz dev markaların sürdüregeldikleri 'agresif marka tescil politikaları'nı sınırlayacak yargı içtihatlarının önünün açılacağını düşünüyoruz" dedi.