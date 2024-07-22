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Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL

Son dakika haberi! Temmuz ayı zam oranı yüzde 19.31 çıkan memur emeklileri, dul ve yetimlerinin fark ödemeleri bu hafta yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme takvimini açıkladı. 2.4 milyon kişiye ödeme yapılacak. Maaş ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek. İşte ödeme tarihi ve ödenecek tutarlar…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 12:09 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 12:58
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL

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Yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri Temmuz zammıyla arttı. Önce zam oranları belli oldu. Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 çıktı. Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif Meclis'e taşındı.

Fark ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

Temmuz maaş ödemeleri SSK emeklileriyle başlarken, bu hafta içinde de Bağ-Kur emeklileri paralarını alacak. Meclis'teki taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla 3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya fark ödemesi söz konusu olacak.

Memur emeklileri, dul ve yetimleri ise Temmuz ayı aylıklarını zamsız olarak aldı. Zam oranının yüzde 19.31 çıkmasının ardından gözler bu artış farkının ödenme tarihine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu da ödeme takvimini açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödeneceği duyuruldu.

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı ödenecek. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar lira olacak.


EN AZ 2.846 TL FARK
Yüzde 19.31'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 14 bin 741 lira 51 kuruştan 17 bin lira 566 bin 10 kuruşa çıktı. En düşük maaşta 2 bin 846 lira 59 kuruş artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 846 lira 59 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 8 bin 539 lira 77 kuruş ödeme yapılacak.

EMEKLİLERİN FARK TABLOSU
Müsteşar (1/1)
Önceki maaş: 53.597,54
Yüzde 19.31 zamlı: 63.947,22
Zam farkı: 10.349,68

Genel müdür (1/1)
Önceki maaş: 47.437,25
Yüzde 19.31 zamlı: 56.597,38
Zam farkı: 9.160,13

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27

Memur (Lisans - 1/4)
Önceki maaş: 18.003,28
Yüzde 19.31 zamlı: 21.479,71
Zam farkı: 3.476,43

Öğretmen (1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Önceki maaş: 31.150,34
Yüzde 19.31 zamlı: 37.165,47
Zam farkı: 6.015,13

Başkomiser (1/4)
Önceki maaş: 22.669,21
Yüzde 19.31 zamlı: 27.046,63
Zam farkı: 4.377,42

Polis memuru (1/4)
Önceki maaş: 22.290,49
Yüzde 19.31 zamlı: 26.594,78
Zam farkı: 4.304,29

Hemşire (Lisans - 1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27

Mühendis (1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27

Teknisyen (Lise -1/4)
Önceki maaş: 15.869,01
Yüzde 19.31 zamlı: 18.933,32
Zam farkı: 3.064,31

Pratisyen hekim (1/4)
Önceki maaş: 38.665,08
Yüzde 19.31 zamlı: 46.131,31
Zam farkı: 7.466,23

Profesör (1/4)
Önceki maaş: 42.312,38
Yüzde 19.31 zamlı: 50.482,90
Zam farkı: 8.170,52

İmam-hatip
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27

Avukat (1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27

En düşük memur emekli aylığı
Önceki maaş: 14.741,54
Yüzde 19.31 zamlı: 17.588,13
Zam farkı: 2.846,59

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