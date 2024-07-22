Birikmiş borçlarınızı şipşak kapatın! Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, İNG, Garanti BBVA ve Akbank’a borcu olanlara müjde

TEB Borç Kapatma Kredisi TEB (Türk Ekonomi Bankası), müşterilerine hoş geldin kampanyası ile cazip borç kapatma kredisi sunmaktadır. TEB'in sunduğu bu kredi, düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile öne çıkmaktadır. Müşteriler, TEB borç kapatma kredisi ile mevcut borçlarını kapatarak finansal yüklerini azaltabilirler. Hoş geldin kampanyası ile TEB, yeni müşterilerine özel indirimli faiz oranları sunmaktadır.

ING Borç Kapatma Kredisi ING Bankası, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ile müşterilerine borç kapatma imkanı sunmaktadır. Bu kredi türü, farklı bankalardaki borçların kapatılarak tek bir kredi altında toplanmasını sağlar. ING'nin sunduğu borç kapatma kredisi, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme planları ile dikkat çekmektedir. Müşteriler, 3 ay ertelemeli kredi seçeneği ile borçlarını kapatarak ödemelerini erteleyebilirler.

Garanti BBVA Borç Kapatma Kredisi Garanti BBVA, yaz kredisi kampanyası ile müşterilerine borç kapatma kredisi sunmaktadır. Bu kredi türü, düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile öne çıkmaktadır. Garanti BBVA'nın sunduğu borç kapatma kredisi, farklı bankalardaki borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Müşteriler, bu kredi ile mevcut borçlarını kapatarak finansal yüklerini hafifletebilirler.

Akbank Borç Kapatma Kredisi Akbank, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası ile müşterilerine borç kapatma imkanı sunmaktadır. Bu kredi türü, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme planları ile dikkat çekmektedir. Akbank'ın sunduğu borç kapatma kredisi, farklı bankalardaki borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Müşteriler, 3 ay ertelemeli kredi seçeneği ile borçlarını kapatarak ödemelerini erteleyebilirler.