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Otoparklarda ödenen ücrete iade imkanı!

Bir AVM’ye ‘0-3 saate ücret istiyor’ diye dava açan TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu, para iadesi aldı. Ödeme sistemlerinde giriş-çıkış saatlerinin yazmadığını belirtip, yetkilileri uyardı: Saat ibrazı zorunlu hale gelsin, keyfi uygulamalar önlensin...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Otoparklarda ödenen ücrete iade imkanı!

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaklaşık 1.5 yıl önce İstanbul Mecidiyeköy'deki bir AVM otoparkında 0-3 saatlik süreden kısa bir süre kalmasına rağmen ücret talep edildiğini belirterek tüketici hakem heyetine başvurdu. Otopark işletmesinin '0-3 saat geçildi' şeklinde beyan vermesi üzerine, plaka tanıma sistemiyle giriş yapıldığı ve sunulan bir giriş-çıkış saati belirlenmediğini göz önünde bulunduran heyet, Ağaoğlu'nun başvurusunu reddetti. İşletmeden sunulan belgelerde giriş çıkış saati bulunmamasının tüketicinin kusuru olmadığını belirten Ağaoğlu, konuyu tüketici mahkemesine taşıdı.

MÜCADELEYE DEVAM
Otoparkta yalnızca 1 saat kaldığını ve 2007'de alınan UKOME kararına göre usulsüz ücret istendiğini ifade eden Ağaoğlu'na 20 liralık ücretin iade edilmesine karar verildi. Daha önce UKOME'nin '0-3 saat ücretsiz' kararını uygulamayan iki işletmeye karşı da hukuki mücadelesini kazanan Ağaoğlu, "Şimdi o alışveriş merkezini belediyeye de şikayet edeceğim ve 3 saat ücretsiz olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Tüketicileri bu saat aralıklarında ödeme yapmamaları konusunda uyaran Ağaoğlu, otopark plaka tanıma sistemlerindeki soruna da değindi. Ağaoğlu, tüketicinin fazla ücret ödememesi ve keyfi uygulamalar olmamasına adına işletmeler tarafından otoparklarda giriş çıkış saatlerinin ibraz edilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Mecidiyeköy'deki AVM'nin otoparkında 0-3 saat aralığında ücret uygulamasını devam ettirdiği, aynı uygulamanın başka bir AVM'de ise 0-1 saat sonrasında ücret uygulanması şeklinde sürdürdüğü görüldü.

SAATİ GÖREMEYEN VERİYOR
3 saatin altında tüketiciden otopark ücreti alınamayacağını söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise şu bilgiyi verdi: "Son zamanlarda AVM'lerde plaka okuma sistemi devreye sokuldu. Bu sistemlerde, ödeme belgesinde çoğu AVM'lerde giriş ve çıkış saati belirtilmiyor. Tüketici orada ne kadar kaldığını bilemediğinden, bu parayı ödemek durumunda kalıyor. Tüketicinin hakkını arayabilmesi için ödeme belgelerine aracın giriş ve çıkış saatlerinin yazılması gerekiyor. Tüketici eğer ödeme belgesinde giriş ve çıkış saati belli değilse kendisi not alsın. Hakem heyetine başvurarak iade istesin."

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