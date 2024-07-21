Emekliye promosyon zammı

Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşına yansıtılan Temmuz zammı, promosyona da yansıdı. Yeni maaşlar, pek çok emekli, dul ve yetime daha yüksek promosyon yolunu açtı. Buna göre promosyonda bir üst maaş dilimine geçenler, güncelleme isteyip ödemesini artırabilecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

Örneğin; aylık geliri 14 bin lira olan SSK emeklisi '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Bu da en az 8 bin, en çok da kampanyalara göre 13 bin liraydı. Bu ay bu aylık 17 bin 462 liraya ulaştı. Bu emekli artık '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen banka promosyonundan yararlanabilecek. Buna göre en az 10 bin, en çok da kampanyalara göre 15 bin 500 lira promosyon alabilecek.

18 BİN TL YOLU AÇILDI

Örneğin; maaşı 16 bin 500 lira olan bir Bağ-Kur emeklisi '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Bu kapsamda en az 10 bin, en çok 15 bin 500 lira promosyon alma imkanı vardı. Bu emeklinin aylığı 20 bin 580 liraya ulaştı. Böylece en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek. Yani en az 12 bin, en çok 18 bin lira promosyon yolu açılmış oldu.

AYLIK ARTIŞI YANSIDI

Promosyonda maaş dilimleri ve en düşük ödeme tutarları Nisan'da güncellendi. Buna göre bankalar '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklindeki 4 maaş dilimine göre promosyon ödüyor. Bu dilimler için taban promosyon tutarları da sırasıyla 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira seviyesinde bulunuyor. Bankalar en az bu tutarı ödüyor, kampanyalarla daha fazlasını verenler de oluyor. Emekliler, dul ve yetimler, maaşlarının yer aldığı dilim için belirlenen promosyonu alabiliyor. Bu ay emekli aylıkları arttı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yansıtıldı. Pek çok kişi zamlı yeni maaşı sayesinde promosyonda bir üst dilime geçti. Bu da daha yüksek promosyon yolunu açtı. Yeni maaşını alan emekliler, güncelleme isteyerek ödemesini artırabilecek.

ADAM ADIM GÜNCELLEME

Promosyonunu güncellemek isteyenler şu yolu izleyebilecek:

● Bankaya giderek, mobil uygulamadan ya da telefon bankacılığından promosyon yenileme başvurusu yapılacak.

● Banka iade tutarını hesaplayacak.

● Bu tutarı bulmak için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak.

● Banka bu tutarı ya iade alarak yeni promosyonu yatıracak ya da alınacak yeni promosyondan düşerek ödemeyi yapacak.

BANKA DEĞİŞTİRECEKLER...

Banka değişikliği şöyle yapılacak:

● Öncelikle taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin promosyonu iade edilecek.

● Ardından da banka değişikliği yapılacak. Bu işlem e-Devlet'ten de yapılabiliyor.

● Son olarak da yeni bankaya mobil uygulamadan ya da şubeden promosyon başvurusu yapılarak işlem tamamlanacak.

İŞTE ÖDEME ARALIKLARI

Kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre promosyon aralığı şöyle:

● 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL promosyon

● 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL promosyon

● 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL promosyon

● 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL promosyon

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